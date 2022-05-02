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Смартфон в жару может загореться даже в кармане, предупредил эксперт
Смартфон в жару может загореться даже в кармане, предупредил эксперт - РИА Новости, 02.05.2022
Смартфон в жару может загореться даже в кармане, предупредил эксперт
Смартфон, в особенности с литий-ионной и литий-полимерной батареей, под воздействием высоких температур может загореться даже в кармане, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T07:29
2022-05-02T07:29
2022-05-02T07:30
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Смартфон, в особенности с литий-ионной и литий-полимерной батареей, под воздействием высоких температур может загореться даже в кармане, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.Кроме того, Кувиков порекомендовал внимательно следить за уровнем яркости экрана, отрегулировать внутренние настройки: выключить Bluetooth и GPS, отменить автоматическое обновление приложений. Также следует отключить модуль Wi-Fi, поскольку иначе устройство будет постоянно искать доступную для подключения сеть, что тоже поспособствует нагреванию."Для защиты своего устройства в жару стоит держать устройства подальше от прямых солнечных лучей, не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Сократите число одновременно работающих приложений, поскольку это тоже может привести к перегреву", - отметил Кувиков.Он добавил, что следует использовать оригинальные зарядные устройства, поскольку использование дешевого аналога может привести к перегреву смартфона. Более того, не стоит пытаться быстро "охладить" гаджет, поскольку подобная "шоковая терапия" может его сломать. Лучше спрятать смартфон в прохладное место, перед этим сняв защитный чехол и отключив сторонние приложения и мобильный интернет, посоветовал эксперт.
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общество, технологии, россия
07:29 02.05.2022 (обновлено: 07:30 02.05.2022)
Смартфон в жару может загореться даже в кармане, предупредил эксперт
Эксперт Кувиков предупредил, что смартфон в жару может загореться даже в кармане
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Смартфон, в особенности с литий-ионной и литий-полимерной батареей, под воздействием высоких температур может загореться даже в кармане, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.
"Некоторые виды аккумуляторов могут загореться или же вспухнуть под воздействием высоких температур даже в кармане… Если мобильное устройство питается от литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, а это самые распространенные типы батарей, вы можете столкнуться с явлением теплового выброса, которое может привести к самовозгоранию батареи", - сказал эксперт.
Кроме того, Кувиков порекомендовал внимательно следить за уровнем яркости экрана, отрегулировать внутренние настройки: выключить Bluetooth и GPS
, отменить автоматическое обновление приложений. Также следует отключить модуль Wi-Fi, поскольку иначе устройство будет постоянно искать доступную для подключения сеть, что тоже поспособствует нагреванию.
"Для защиты своего устройства в жару стоит держать устройства подальше от прямых солнечных лучей, не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Сократите число одновременно работающих приложений, поскольку это тоже может привести к перегреву", - отметил Кувиков.
Он добавил, что следует использовать оригинальные зарядные устройства, поскольку использование дешевого аналога может привести к перегреву смартфона. Более того, не стоит пытаться быстро "охладить" гаджет, поскольку подобная "шоковая терапия" может его сломать. Лучше спрятать смартфон в прохладное место, перед этим сняв защитный чехол и отключив сторонние приложения и мобильный интернет, посоветовал эксперт.