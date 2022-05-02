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Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства - РИА Новости, 02.05.2022
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Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства
Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства - РИА Новости, 02.05.2022
Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства
До полностью адресной системы, когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается, в России далеко. Бывает, что деньги достаются тем,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T02:17
2022-05-02T09:43
общество
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. До полностью адресной системы, когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается, в России далеко. Бывает, что деньги достаются тем, чей доход вполне достаточен для безбедного существования. Это связано с несовершенной системой проверки доходов граждан, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Система выплат лицам с инвалидностью тоже далека от совершенства: в период пандемии экспертиза проводилась дистанционно, а заключение комиссии выдавалось на основании документов из медучреждений. Поэтому возникли случаи, когда инвалидами признавали тех, кто ими не является. В ситуации с ИП наоборот: при подаче декларации учитываются лишь доходы, но не расходы, поэтому далеко не все бедные получают необходимые суммы.
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общество, россия
02:17 02.05.2022 (обновлено: 09:43 02.05.2022)
 
Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства

Эксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходов

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
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© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. До полностью адресной системы, когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается, в России далеко. Бывает, что деньги достаются тем, чей доход вполне достаточен для безбедного существования. Это связано с несовершенной системой проверки доходов граждан, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — пояснила она.

Система выплат лицам с инвалидностью тоже далека от совершенства: в период пандемии экспертиза проводилась дистанционно, а заключение комиссии выдавалось на основании документов из медучреждений. Поэтому возникли случаи, когда инвалидами признавали тех, кто ими не является. В ситуации с ИП наоборот: при подаче декларации учитываются лишь доходы, но не расходы, поэтому далеко не все бедные получают необходимые суммы.
 
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