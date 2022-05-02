https://ria.ru/20220502/posobiya-1786505241.html

Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства

Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства - РИА Новости, 02.05.2022

Гражданам объяснили, зачем богатым пособия от государства

До полностью адресной системы, когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается, в России далеко. Бывает, что деньги достаются тем,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T02:17

2022-05-02T02:17

2022-05-02T09:43

общество

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. До полностью адресной системы, когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается, в России далеко. Бывает, что деньги достаются тем, чей доход вполне достаточен для безбедного существования. Это связано с несовершенной системой проверки доходов граждан, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Система выплат лицам с инвалидностью тоже далека от совершенства: в период пандемии экспертиза проводилась дистанционно, а заключение комиссии выдавалось на основании документов из медучреждений. Поэтому возникли случаи, когда инвалидами признавали тех, кто ими не является. В ситуации с ИП наоборот: при подаче декларации учитываются лишь доходы, но не расходы, поэтому далеко не все бедные получают необходимые суммы.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия