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Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию - РИА Новости, 02.05.2022
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Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию - РИА Новости, 02.05.2022
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена "умолять о... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T05:09
2022-05-02T12:27
в мире
цены на нефть
россия
венесуэла
сша
опек
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК."Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", — сказал Трамп, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию мероприятия вело местное телевидение.Бывший хозяин Белого дома охарактеризовал политику действующих американских властей как полный провал, напомнив, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов."Давайте взглянем на факты — цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил один доллар 87 центов. При них же (администрации Байдена. — Прим. ред.) он стоил пять, шесть, семь — а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах", — отметил экс-президент США.В заключение он выступил с утверждением, что при его администрации страна обрела энергетическую независимость, "что некоторым казалось попросту невозможным".
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в мире, цены на нефть, россия, венесуэла, сша, опек, дональд трамп, джо байден
05:09 02.05.2022 (обновлено: 12:27 02.05.2022)
 
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию

Трамп заявил, что при президенте Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК.
"Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", — сказал Трамп, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию мероприятия вело местное телевидение.
Бывший хозяин Белого дома охарактеризовал политику действующих американских властей как полный провал, напомнив, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов.
"Давайте взглянем на факты — цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил один доллар 87 центов. При них же (администрации Байдена. — Прим. ред.) он стоил пять, шесть, семь — а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах", — отметил экс-президент США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
02:07
Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"
В заключение он выступил с утверждением, что при его администрации страна обрела энергетическую независимость, "что некоторым казалось попросту невозможным".
 
В миреЦены на нефтьРоссияВенесуэлаСШАОПЕКДональд ТрампДжо Байден
 
 
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