https://ria.ru/20220502/poschada-1786510212.html
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию - РИА Новости, 02.05.2022
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена "умолять о... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T05:09
2022-05-02T05:09
2022-05-02T12:27
в мире
цены на нефть
россия
венесуэла
сша
опек
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784780166_0:192:2888:1816_1920x0_80_0_0_5b96a1fcdc65c460d38c83ff85e81b32.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК."Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", — сказал Трамп, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию мероприятия вело местное телевидение.Бывший хозяин Белого дома охарактеризовал политику действующих американских властей как полный провал, напомнив, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов."Давайте взглянем на факты — цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил один доллар 87 центов. При них же (администрации Байдена. — Прим. ред.) он стоил пять, шесть, семь — а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах", — отметил экс-президент США.В заключение он выступил с утверждением, что при его администрации страна обрела энергетическую независимость, "что некоторым казалось попросту невозможным".
https://ria.ru/20220502/vred-1786507395.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784780166_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95ad90e90056ee397788943c71644b7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, венесуэла, сша, опек, дональд трамп, джо байден
05:09 02.05.2022 (обновлено: 12:27 02.05.2022)
Трамп заявил, что при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию
Трамп заявил, что при президенте Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК