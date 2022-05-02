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Россия передала на Украину уже более 17 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия передала на Украину уже более 17 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 02.05.2022

Россия передала на Украину уже более 17 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину уже более 17 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведено 959 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:40

2022-05-02T21:40

2022-05-02T21:49

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 17 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведено 959 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 17 тысяч 285,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 959 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – восемь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 159,7 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В понедельник проводятся три гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области, в ходе которых населению передается 87 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия