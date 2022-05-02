16:53 02.05.2022 (обновлено: 17:17 02.05.2022)
Польша готова помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей
Польша заявила о готовности помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей
Флаг Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Польша готова помочь другим странам Европейского союза отказаться от российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв в Брюссель на встречу министров по вопросам энергетики ЕС.
"Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить им нероссийские углеводороды, мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости. Мы готовы поделиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как стать быстро полностью независимыми от России", - сказала Москва.
При этом она призвала представителей ЕС немедленно отказаться от импорта российской нефти. "Я верю, что в ходе сегодняшней встречи мы проявим солидарность. Надо немедленно отказаться от российской нефти и газа. Мы поддержим все санкции на российские углеводороды. У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг – газ", - заявила польский министр.
При этом она напомнила, что Польша вместе с Болгарией уже несколько дней не получает газ из России. "Польша в последние дни была полностью отрезана от российского газа. Но мы полностью в безопасности", - сказала Москва. Она пояснила, что в настоящее время польские подземные хранилища газа заполнены почти 80%. "Мы готовились к этой ситуации и решили обеспечить поставки со всего мира. К осени и зиме у нас будет 100% в хранилищах", - заявила Москва.
Она также считает, что Польша сможет обойтись без российского газа. "Мы на безопасной стороне. Мы готовы быть полностью независимыми от российской нефти. Я верю, что все страны могут сделать тоже самое", - сказала министр.
Также она призвала соседей по Евросоюзу не соглашаться на оплату российского газа в рублях. "Мы призываем не поддерживать инициативу платить в рублях. Мы не должны поддерживать Газпромбанк. Мы не должны поддерживать российскую экономику", - сказала польский министр, добавив, что в Польше гордятся тем, что оказались в списке недружественных РФ стран.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".