https://ria.ru/20220502/polsha-1786560785.html

Польша готова помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей

Польша готова помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей - РИА Новости, 02.05.2022

Польша готова помочь странам ЕС отказаться от российских энергоносителей

Польша готова помочь другим странам Европейского союза отказаться от российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:53

2022-05-02T16:53

2022-05-02T17:17

экономика

цены на нефть

владимир путин

польша

россия

евросоюз

газпромбанк

газпром

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Польша готова помочь другим странам Европейского союза отказаться от российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв в Брюссель на встречу министров по вопросам энергетики ЕС."Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить им нероссийские углеводороды, мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости. Мы готовы поделиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как стать быстро полностью независимыми от России", - сказала Москва.При этом она призвала представителей ЕС немедленно отказаться от импорта российской нефти. "Я верю, что в ходе сегодняшней встречи мы проявим солидарность. Надо немедленно отказаться от российской нефти и газа. Мы поддержим все санкции на российские углеводороды. У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг – газ", - заявила польский министр.При этом она напомнила, что Польша вместе с Болгарией уже несколько дней не получает газ из России. "Польша в последние дни была полностью отрезана от российского газа. Но мы полностью в безопасности", - сказала Москва. Она пояснила, что в настоящее время польские подземные хранилища газа заполнены почти 80%. "Мы готовились к этой ситуации и решили обеспечить поставки со всего мира. К осени и зиме у нас будет 100% в хранилищах", - заявила Москва.Она также считает, что Польша сможет обойтись без российского газа. "Мы на безопасной стороне. Мы готовы быть полностью независимыми от российской нефти. Я верю, что все страны могут сделать тоже самое", - сказала министр.Также она призвала соседей по Евросоюзу не соглашаться на оплату российского газа в рублях. "Мы призываем не поддерживать инициативу платить в рублях. Мы не должны поддерживать Газпромбанк. Мы не должны поддерживать российскую экономику", - сказала польский министр, добавив, что в Польше гордятся тем, что оказались в списке недружественных РФ стран."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786546776.html

https://ria.ru/20220502/neft-1786543208.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, польша, россия, евросоюз, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии