https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html
Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая
Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая - РИА Новости, 02.05.2022
Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая
На День Победы в Центральной России похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:46
2022-05-02T20:46
2022-05-02T22:52
общество
россия
день победы
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На День Победы в Центральной России похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в четверг инициативу перехватит погожий антициклон, который удержит свои позиции до субботы включительно. Ночью в четверг посвежеет до минус четырех — плюс одного градуса, днем, несмотря на солнце, как в апреле, не выше плюс восьми — плюс 13. В пятницу под утро минус два — плюс три, после полудня майское солнце прогреет воздух до плюс 12-17, в субботу — тоже малооблачно и на градус-другой теплее."Однако к Дню Победы ожидается новая волна холода. Накануне, в воскресенье, 8 мая, в зоне фронтальной системы прошумят интенсивные ливни, ночью плюс шесть — плюс 11, днем плюс 12-17. Девятого мая синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда поступит порция полярного воздуха и разрозненных массивов кучево-дождевых туч. Под утро воздух остынет до плюс трех — плюс восьми, в дневные часы всего плюс девять — плюс 14, что на пять градусов ниже положенного. Ветер развернется на северные румбы, по силе от четыре до девяти метров в секунду, порывистый. Прохладно будет и 10 мая", — добавил метеоролог.
https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, день победы
20:46 02.05.2022 (обновлено: 22:52 02.05.2022)
Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая
Сотрудник "Фобоса" Тишковец заявил, что на День Победы в Центральной России похолодает
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На День Победы в Центральной России похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Холодный старт мая в Европейской России пока не сумеет обеспечить устойчивость в метеоусловиях до конца выходных и праздничных дней. Во вторник в теплом секторе циклона, в столичном регионе, не обойдется без небольших очаговых дождей, но температура повысится и почти вернется, но ненадолго, до своей климатической нормы, плюс 13 — плюс 18 градусов. В среду пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным ливнем, порывистым ветром и резким понижением дневной температуры до плюс шести — плюс 11", — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в четверг инициативу перехватит погожий антициклон, который удержит свои позиции до субботы включительно. Ночью в четверг посвежеет до минус четырех — плюс одного градуса, днем, несмотря на солнце, как в апреле, не выше плюс восьми — плюс 13. В пятницу под утро минус два — плюс три, после полудня майское солнце прогреет воздух до плюс 12-17, в субботу — тоже малооблачно и на градус-другой теплее.
"Однако к Дню Победы ожидается новая волна холода. Накануне, в воскресенье, 8 мая, в зоне фронтальной системы прошумят интенсивные ливни, ночью плюс шесть — плюс 11, днем плюс 12-17. Девятого мая синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда поступит порция полярного воздуха и разрозненных массивов кучево-дождевых туч. Под утро воздух остынет до плюс трех — плюс восьми, в дневные часы всего плюс девять — плюс 14, что на пять градусов ниже положенного. Ветер развернется на северные румбы, по силе от четыре до девяти метров в секунду, порывистый. Прохладно будет и 10 мая", — добавил метеоролог.