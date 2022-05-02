https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html

Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая

Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая - РИА Новости, 02.05.2022

Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая

На День Победы в Центральной России похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:46

2022-05-02T20:46

2022-05-02T22:52

общество

россия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746761239_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_f1fc9b1010970d59a58a77eb4d9383d3.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На День Победы в Центральной России похолодает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в четверг инициативу перехватит погожий антициклон, который удержит свои позиции до субботы включительно. Ночью в четверг посвежеет до минус четырех — плюс одного градуса, днем, несмотря на солнце, как в апреле, не выше плюс восьми — плюс 13. В пятницу под утро минус два — плюс три, после полудня майское солнце прогреет воздух до плюс 12-17, в субботу — тоже малооблачно и на градус-другой теплее."Однако к Дню Победы ожидается новая волна холода. Накануне, в воскресенье, 8 мая, в зоне фронтальной системы прошумят интенсивные ливни, ночью плюс шесть — плюс 11, днем плюс 12-17. Девятого мая синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда поступит порция полярного воздуха и разрозненных массивов кучево-дождевых туч. Под утро воздух остынет до плюс трех — плюс восьми, в дневные часы всего плюс девять — плюс 14, что на пять градусов ниже положенного. Ветер развернется на северные румбы, по силе от четыре до девяти метров в секунду, порывистый. Прохладно будет и 10 мая", — добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, день победы