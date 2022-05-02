https://ria.ru/20220502/plennye-1786546042.html

Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства

Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства

Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое сбежало, оставив целые подразделения без инструкций на случай отступления. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:37

2022-05-02T14:37

2022-05-02T14:37

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое сбежало, оставив целые подразделения без инструкций на случай отступления."(В плен попали) в первый же бой - нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений... Начался обстрел минометами... кто пережил, тот пережил", - сказал один из военнопленных. Видеозаписи показаний имеются в распоряжении РИА Новости.По его словам, когда пошли в наступление, правый фланг вместе с командирами сбежал, оставив другие подразделения без команды отступать."Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел (сержант - ред.) и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить - ни точки сбора, ни путей отхода", - пояснил военнопленный.Он также отметил, что его удивило некорректное отношение украинских военных к мобилизованным - как к разменным монетам, "одноразовым солдатам": броню выдали только через три недели после мобилизации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/plennye-1786543822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс