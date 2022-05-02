https://ria.ru/20220502/plennye-1786543822.html
Украинские пленные рассказали о корректном отношении российских военных
Украинские пленные рассказали о корректном отношении российских военных - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские пленные рассказали о корректном отношении российских военных
Украинские военнопленные рассказали, что удивлены корректным отношением российских военных к ним, потому что по телевизору им "рассказывали совсем другое". РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:22
2022-05-02T14:22
2022-05-02T15:36
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали, что удивлены корректным отношением российских военных к ним, потому что по телевизору им "рассказывали совсем другое"."Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было - оказали первую помощь", - сказал один из военнопленных. Видеозаписи показаний имеются в распоряжении РИА Новости.В начале апреля Минобороны РФ сообщило журналистам, что предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения сложивших оружие украинских военных и обеспечило предоставление всеобъемлющей медпомощи раненым украинцам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html
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"По-людски разговаривали" – украинские пленные об отношении к ним российских военных
Украинские пленные рассказали, что были удивлены корректным отношением российских военных.
2022-05-02T14:22
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донбасс, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
14:22 02.05.2022 (обновлено: 15:36 02.05.2022)
Украинские пленные рассказали о корректном отношении российских военных
Украинские пленные рассказали, что удивлены корректным отношением к ним российских военных