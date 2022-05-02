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Пентагон заявил, что Россию не интересовала беседа на уровне министров
Пентагон заявил, что Россию не интересовала беседа на уровне министров - РИА Новости, 02.05.2022
Пентагон заявил, что Россию не интересовала беседа на уровне министров
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что российская сторона не была заинтересована в разговоре с США на уровне министров обороны, когда... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:36
2022-05-02T23:36
2022-05-02T23:36
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что российская сторона не была заинтересована в разговоре с США на уровне министров обороны, когда Вашингтон предлагал такую беседу несколько недель назад."У меня нет даты, когда была предпринята последняя попытка (провести разговор глав оборонных ведомств РФ и США – ред.). Определенно, прошло несколько недель с тех пор, как мы попытались связаться с министром (обороны РФ Сергеем - ред.) Шойгу. И русские не проявили особой заинтересованности в таком разговоре", - сказал Кирби.
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в мире, россия, сша
Пентагон заявил, что Россию не интересовала беседа на уровне министров
Кирби заявил, что Россия не была заинтересована в разговоре на уровне министров обороны