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Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями - РИА Новости, 02.05.2022
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Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями
Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями - РИА Новости, 02.05.2022
Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями
Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил о необходимости "соблюдать осторожность" при проведении параллелей между ситуацией на Украине и Тайване. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:16
2022-05-02T23:17
в мире
тайвань
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил о необходимости "соблюдать осторожность" при проведении параллелей между ситуацией на Украине и Тайване."Мы должны быть осторожны, проводя сравнения между Тайванем и Украиной, это два совершенно различных сценария", - сказал Кирби в понедельник на регулярном брифинге.Он подчеркнул, что США "не изменили полной приверженности политике одного Китая, при этом продолжают поддерживать потребности Тайваня в сфере обороны"."Это разные ситуации и, думаю, мы все должны быть осторожны в проведении слишком большого количества параллелей", - сказал представитель оборонного ведомства США.Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.Комментируя сообщения о возможной задержке поставок оборудования на Тайвань, Кирби рекомендовал обратиться в госдепартамент США. По его словам, поставки вооружения на Украину происходят "по большей части" посредством президентских распоряжений, оборудование поступает из собственных запасов оборонного ведомства США. Поставками вооружения на Тайвань, против которых решительно выступает Пекин, по его словам, занимается госдепартамент США.В посольстве КНР в Вашингтоне на прошлой неделе заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова. Тема Тайваня, который Пекин считает неделимой частью Китая, активно поднимается в контексте конфликта на Украине. Власти КНР заявляют, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости".
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/vooruzhenie-1786544574.html
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в мире, тайвань, сша, украина
23:16 02.05.2022 (обновлено: 23:17 02.05.2022)
 
Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями

Кирби: необходимо осторожно проводить параллели между ситуацией на Украине и Тайване

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби предупредил о необходимости "соблюдать осторожность" при проведении параллелей между ситуацией на Украине и Тайване.
"Мы должны быть осторожны, проводя сравнения между Тайванем и Украиной, это два совершенно различных сценария", - сказал Кирби в понедельник на регулярном брифинге.
Он подчеркнул, что США "не изменили полной приверженности политике одного Китая, при этом продолжают поддерживать потребности Тайваня в сфере обороны".
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"Это разные ситуации и, думаю, мы все должны быть осторожны в проведении слишком большого количества параллелей", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.
Комментируя сообщения о возможной задержке поставок оборудования на Тайвань, Кирби рекомендовал обратиться в госдепартамент США. По его словам, поставки вооружения на Украину происходят "по большей части" посредством президентских распоряжений, оборудование поступает из собственных запасов оборонного ведомства США. Поставками вооружения на Тайвань, против которых решительно выступает Пекин, по его словам, занимается госдепартамент США.
В посольстве КНР в Вашингтоне на прошлой неделе заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова. Тема Тайваня, который Пекин считает неделимой частью Китая, активно поднимается в контексте конфликта на Украине. Власти КНР заявляют, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости".
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