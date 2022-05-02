В США намерены свести кризис на Украине к "стратегической неудаче России"
Пентагон заявил о стремлении свести кризис на Украине к "стратегической неудаче России"
Штаб-квартира министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Американская администрация стремится свести кризис на Украине к "стратегической неудаче России", заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
"Цель правительства США в этом кризисе применительно к России, европейской безопасности, а также суверенитету и территориальной целостности Украины, заключается в том, чтобы он окончился стратегической неудачей России", - сказала она, выступая в Вашингтоне.
Уолландер добавила, что речь идет о военной, экономической и политической сферах.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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