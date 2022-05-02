19:37 02.05.2022 (обновлено: 22:44 02.05.2022)
В Китае объяснили поездку Пелоси в Киев жесткими словами Шойгу об Украине
GT: визит Пелоси в Киев показал, что США затягивают конфликт для ослабления России
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в Киев говорит о стремлении Белого дома и дальше затягивать конфликт, сказала в комментарии Global Times китайский эксперт Лю Сян, вспомнив слова министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
Ранее глава российского военного ведомства отмечал, что Белый дом и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию Вооруженных сил России, они намерены воевать "до последнего украинца".
На прошлой неделе Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на "беспрецедентную помощь" Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.