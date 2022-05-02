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В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022
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В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе
В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022
В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе
Памятная акция в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе прошла в понедельник у стен римского Колизея в Италии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:29
2022-05-02T13:29
в мире
одесса
украина
италия
столкновения в одессе
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Памятная акция в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе прошла в понедельник у стен римского Колизея в Италии, передает корреспондент РИА Новости.Участники мероприятия развернули на фоне античного монумента баннер с надписью "Remember Odessa. Stop fascism"."Второе мая - день памяти жертв трагедии от рук украинских неонацистов. Денацификации быть, Одесса ждет", - сказала организатор акции, выступившая с заявлением возле флагов Одессы и СССР."Западный мир молчал восемь лет, но мы не можем больше терпеть. Наш долг – говорить о том, что действительно имело место. Достаточно вспомнить, что в итальянской "Википедии" страница о трагедии полностью отредактирована, чтобы нельзя было понять, кто за этим стоит", - заявила она РИА Новости.В начале апреля итальянский портал L"Indipendente обратил внимание на то, что информация в итальянском сегменте Wikipedia о массовой гибели людей в Одессе была подвергнута глубокой редактуре. В частности, изменилось название самой страницы: "Бойня в Одессе" превратилась в "Пожар". По информации издания, в статье сократилось число источников, которыми остались в основном западные СМИ, а в описании трагедии пропало упоминание об участии в событиях украинских праворадикалов.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Память жертв одесской трагедии 2014 года почтили в Риме
Память жертв одесской трагедии 2014 года почтили у стен древнеримского Колизея
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в мире, одесса, украина, италия, столкновения в одессе
13:29 02.05.2022
 
В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе

Память жертв одесской трагедии 2014 года почтили у стен Колизея в Риме

Читать ria.ru в
РИМ, 2 мая – РИА Новости. Памятная акция в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе прошла в понедельник у стен римского Колизея в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники мероприятия развернули на фоне античного монумента баннер с надписью "Remember Odessa. Stop fascism".
"Второе мая - день памяти жертв трагедии от рук украинских неонацистов. Денацификации быть, Одесса ждет", - сказала организатор акции, выступившая с заявлением возле флагов Одессы и СССР.
"Западный мир молчал восемь лет, но мы не можем больше терпеть. Наш долг – говорить о том, что действительно имело место. Достаточно вспомнить, что в итальянской "Википедии" страница о трагедии полностью отредактирована, чтобы нельзя было понять, кто за этим стоит", - заявила она РИА Новости.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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В начале апреля итальянский портал L"Indipendente обратил внимание на то, что информация в итальянском сегменте Wikipedia о массовой гибели людей в Одессе была подвергнута глубокой редактуре. В частности, изменилось название самой страницы: "Бойня в Одессе" превратилась в "Пожар". По информации издания, в статье сократилось число источников, которыми остались в основном западные СМИ, а в описании трагедии пропало упоминание об участии в событиях украинских праворадикалов.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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