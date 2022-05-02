https://ria.ru/20220502/otoplenie-1786563592.html

Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой

Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой - РИА Новости, 02.05.2022

Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой

Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух в интервью изданию Spiegel заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:14

2022-05-02T17:14

2022-05-02T17:14

экономика

германия

украина

европа

газпромбанк

московская биржа

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух в интервью изданию Spiegel заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой.По его словам, часть немцев столкнется со значительными дополнительными расходами на оплату отопления.Бух выразил обеспокоенность энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине и четко дал понять, что грядет волна подорожаний."Политики по всей Европе регламентировали, что в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь. Но пока неясно в деталях, что произойдет, если, например, давление в сети упадет. Мы уже обеспокоены", — добавил он, отметив, что Германия не сможет быстро уйти от поставок российского газа.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

https://ria.ru/20220502/kholod-1786507516.html

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

германия

украина

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия, украина, европа, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии