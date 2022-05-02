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Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой - РИА Новости, 02.05.2022
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Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой
Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой - РИА Новости, 02.05.2022
Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой
Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух в интервью изданию Spiegel заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:14
2022-05-02T17:14
экономика
германия
украина
европа
газпромбанк
московская биржа
газпром
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух в интервью изданию Spiegel заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой.По его словам, часть немцев столкнется со значительными дополнительными расходами на оплату отопления.Бух выразил обеспокоенность энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине и четко дал понять, что грядет волна подорожаний."Политики по всей Европе регламентировали, что в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь. Но пока неясно в деталях, что произойдет, если, например, давление в сети упадет. Мы уже обеспокоены", — добавил он, отметив, что Германия не сможет быстро уйти от поставок российского газа.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
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экономика, германия, украина, европа, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
17:14 02.05.2022
 
Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой

Spiegel: немцам не смогли гарантировать тепло в квартирах без российского газа

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух в интервью изданию Spiegel заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой.
По его словам, часть немцев столкнется со значительными дополнительными расходами на оплату отопления.
"Для некоторых съемщиков жилья они могут достигнуть суммы, равной двухмесячной арендной платы", — объясняет глава компании.
Бух выразил обеспокоенность энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине и четко дал понять, что грядет волна подорожаний.
"Политики по всей Европе регламентировали, что в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь. Но пока неясно в деталях, что произойдет, если, например, давление в сети упадет. Мы уже обеспокоены", — добавил он, отметив, что Германия не сможет быстро уйти от поставок российского газа.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
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