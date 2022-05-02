https://ria.ru/20220502/otkaz-1786509259.html

Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа

Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа - РИА Новости, 02.05.2022

Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа

Отказ Германии от поставок газа из России в 2022-2023 годах стал бы "безумием" для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T03:42

2022-05-02T03:42

2022-05-02T04:13

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москва

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санкции в отношении россии

природный газ

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Отказ Германии от поставок газа из России в 2022-2023 годах стал бы "безумием" для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.По мнению Пушкова, такая цель нереализуема в принципе, даже к 2027 году, как это ставит перед собой ЕС."Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием", - резюмировал он.Энергетический кризис в ГерманииГермания, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Как заявили ранее N-TV опрошенные экономисты, подорожание энергоресурсов и возможное эмбарго на российское топливо грозит Германии рецессией. Экономист Allianz Катарина Утермель предсказала самое резкое снижение реальной зарплаты после воссоединения ФРГ и ГДР.Агентство dpa со ссылкой на доклад министерства экономики ФРГ сообщило, что процесс отказа от российских энергоносителей сопровождается издержками для экономики и потребителей.В свою очередь немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.Антироссийские санкции и ответные шаги МосквыПосле начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.

https://ria.ru/20220430/gaz-1786330842.html

https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785765330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, германия, россия, москва, евросоюз, allianz se, санкции в отношении россии, природный газ