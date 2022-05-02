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Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа - РИА Новости, 02.05.2022
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Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа
Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа - РИА Новости, 02.05.2022
Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа
Отказ Германии от поставок газа из России в 2022-2023 годах стал бы "безумием" для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T03:42
2022-05-02T04:13
в мире
германия
россия
москва
евросоюз
allianz se
санкции в отношении россии
природный газ
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Отказ Германии от поставок газа из России в 2022-2023 годах стал бы "безумием" для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.По мнению Пушкова, такая цель нереализуема в принципе, даже к 2027 году, как это ставит перед собой ЕС."Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием", - резюмировал он.Энергетический кризис в ГерманииГермания, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Как заявили ранее N-TV опрошенные экономисты, подорожание энергоресурсов и возможное эмбарго на российское топливо грозит Германии рецессией. Экономист Allianz Катарина Утермель предсказала самое резкое снижение реальной зарплаты после воссоединения ФРГ и ГДР.Агентство dpa со ссылкой на доклад министерства экономики ФРГ сообщило, что процесс отказа от российских энергоносителей сопровождается издержками для экономики и потребителей.В свою очередь немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.Антироссийские санкции и ответные шаги МосквыПосле начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
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в мире, германия, россия, москва, евросоюз, allianz se, санкции в отношении россии, природный газ
03:42 02.05.2022 (обновлено: 04:13 02.05.2022)
 
Пушков предупредил об опасности отказа Германии от российского газа

Сенатор Пушков охарактеризовал курс Германии на отказ от российского газа как безумие

© Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Сенатор Алексей Пушков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Отказ Германии от поставок газа из России в 2022-2023 годах стал бы "безумием" для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков.
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.
"Курс на отказ от газа из России в 2024-м году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, такая цель нереализуема в принципе, даже к 2027 году, как это ставит перед собой ЕС.
"Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием", - резюмировал он.
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Как заявили ранее N-TV опрошенные экономисты, подорожание энергоресурсов и возможное эмбарго на российское топливо грозит Германии рецессией. Экономист Allianz Катарина Утермель предсказала самое резкое снижение реальной зарплаты после воссоединения ФРГ и ГДР.
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В свою очередь немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.

Антироссийские санкции и ответные шаги Москвы

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
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