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Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов - РИА Новости, 02.05.2022
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Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов
Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов - РИА Новости, 02.05.2022
Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов
Инициатива о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуема, ведь для этого транспортное нужно идентифицировать как подлежащее регистрации в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:27
2022-05-02T12:27
общество
авто
гибдд мвд рф
совет федерации рф
осаго
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Инициатива о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуема, ведь для этого транспортное нужно идентифицировать как подлежащее регистрации в ГАИ, придется проводить техосмотр, однако отдельной статистики о вине владельцев электросамокатов в ДТП нет, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств инидивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров. По данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет."Для того, чтобы обязать заключать договор ОСАГО, надо сначала все-таки идентифицировать это транспортное средство как подлежащие регистрации в ГАИ. А для этого производитель должен будет выдавать паспорт транспортного средства, для этого придется проводить техосмотр этого электросамоката. После заключения договора ОСАГО регистрировать его в ГАИ. В общем, это целая процедура. Требуется ли такое усложнении для пользования электросамокатом, я в этом абсолютно не уверен", - сказал РИА Новости Травин.Автоэксперт подчеркнул, что отдельной статистики о вине электросамокатов в ДТП нет. Аварии случаются и с самокатами, и с велосипедами, однако, кто является причиной ДТП, не уточняется, пояснил Травин."Мне кажется, надо здесь вовремя остановиться, потому что если не остановиться на этой границе, дальше нужно будет регистрировать в ГАИ трехколесные велосипеды детские, санки, например, которые детишек катают зимой. Пока нет убедительной статистики о количестве ДТП и о виновности именно водителей электросамокатов", - заключил Травин.
https://ria.ru/20220502/osago-1786508973.html
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общество, авто, гибдд мвд рф, совет федерации рф, осаго
12:27 02.05.2022
 
Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов

Автоэксперт считает идею введения ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуемой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Инициатива о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуема, ведь для этого транспортное нужно идентифицировать как подлежащее регистрации в ГАИ, придется проводить техосмотр, однако отдельной статистики о вине владельцев электросамокатов в ДТП нет, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств инидивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров. По данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.
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"Для того, чтобы обязать заключать договор ОСАГО, надо сначала все-таки идентифицировать это транспортное средство как подлежащие регистрации в ГАИ. А для этого производитель должен будет выдавать паспорт транспортного средства, для этого придется проводить техосмотр этого электросамоката. После заключения договора ОСАГО регистрировать его в ГАИ. В общем, это целая процедура. Требуется ли такое усложнении для пользования электросамокатом, я в этом абсолютно не уверен", - сказал РИА Новости Травин.
Автоэксперт подчеркнул, что отдельной статистики о вине электросамокатов в ДТП нет. Аварии случаются и с самокатами, и с велосипедами, однако, кто является причиной ДТП, не уточняется, пояснил Травин.
"Мне кажется, надо здесь вовремя остановиться, потому что если не остановиться на этой границе, дальше нужно будет регистрировать в ГАИ трехколесные велосипеды детские, санки, например, которые детишек катают зимой. Пока нет убедительной статистики о количестве ДТП и о виновности именно водителей электросамокатов", - заключил Травин.
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