https://ria.ru/20220502/osago-1786533079.html

Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов

Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов - РИА Новости, 02.05.2022

Автоэксперт прокомментировал идею введения ОСАГО для электросамокатов

Инициатива о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуема, ведь для этого транспортное нужно идентифицировать как подлежащее регистрации в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:27

2022-05-02T12:27

2022-05-02T12:27

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Инициатива о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуема, ведь для этого транспортное нужно идентифицировать как подлежащее регистрации в ГАИ, придется проводить техосмотр, однако отдельной статистики о вине владельцев электросамокатов в ДТП нет, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств инидивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и скутеров. По данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, при этом рост числа погибших составил 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет."Для того, чтобы обязать заключать договор ОСАГО, надо сначала все-таки идентифицировать это транспортное средство как подлежащие регистрации в ГАИ. А для этого производитель должен будет выдавать паспорт транспортного средства, для этого придется проводить техосмотр этого электросамоката. После заключения договора ОСАГО регистрировать его в ГАИ. В общем, это целая процедура. Требуется ли такое усложнении для пользования электросамокатом, я в этом абсолютно не уверен", - сказал РИА Новости Травин.Автоэксперт подчеркнул, что отдельной статистики о вине электросамокатов в ДТП нет. Аварии случаются и с самокатами, и с велосипедами, однако, кто является причиной ДТП, не уточняется, пояснил Травин."Мне кажется, надо здесь вовремя остановиться, потому что если не остановиться на этой границе, дальше нужно будет регистрировать в ГАИ трехколесные велосипеды детские, санки, например, которые детишек катают зимой. Пока нет убедительной статистики о количестве ДТП и о виновности именно водителей электросамокатов", - заключил Травин.

https://ria.ru/20220502/osago-1786508973.html

https://ria.ru/20220317/osago-1778572816.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, авто, гибдд мвд рф, совет федерации рф, осаго