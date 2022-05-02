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Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области - РИА Новости, 02.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области - РИА Новости, 02.05.2022
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области
Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:55
2022-05-02T16:55
религия
одесса
украина
харьков
столкновения в одессе
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения митрополита Новокаховского и Гениченского Филарета (Зверева), передает корреспондент РИА Новости.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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одесса, украина, харьков, столкновения в одессе
16:55 02.05.2022
 
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области

Литии по погибшим восемь лет назад в Одессе прошли в Новой Каховке. Таврийске и Каховке

© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в фотобанкГорящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в фотобанк
Горящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения митрополита Новокаховского и Гениченского Филарета (Зверева), передает корреспондент РИА Новости.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
 
РелигияОдессаУкраинаХарьковСтолкновения в Одессе
 
 
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