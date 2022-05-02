https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html

Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области

Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области - РИА Новости, 02.05.2022

Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области

Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:55

2022-05-02T16:55

2022-05-02T16:55

религия

одесса

украина

харьков

столкновения в одессе

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения митрополита Новокаховского и Гениченского Филарета (Зверева), передает корреспондент РИА Новости.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, харьков, столкновения в одессе