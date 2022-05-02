https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области - РИА Новости, 02.05.2022
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области
Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:55
2022-05-02T16:55
2022-05-02T16:55
религия
одесса
украина
харьков
столкновения в одессе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150501/20/1505012021_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_cdc9fd46193d6b6c6ff0f1581ede6700.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения митрополита Новокаховского и Гениченского Филарета (Зверева), передает корреспондент РИА Новости.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
одесса
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150501/20/1505012021_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d03e4f652c638c45ca7112ab9bb5afdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, харьков, столкновения в одессе
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области
Литии по погибшим восемь лет назад в Одессе прошли в Новой Каховке. Таврийске и Каховке
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Литии по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе состоялись в перешедших под контроль Вооруженных сил РФ Новой Каховке, Каховке и Таврийске с благословения митрополита Новокаховского и Гениченского Филарета (Зверева), передает корреспондент РИА Новости.
В Одессе
после государственного переворота на Украине
в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова
и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.