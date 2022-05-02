Рейтинг@Mail.ru
В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/odessa-1786538264.html
В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы
В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы - РИА Новости, 02.05.2022
В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы
Госбюро расследований Украины заявило о задержании доверенных лиц лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, их подозревают в подготовке акций в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:32
2022-05-02T13:32
в мире
одесса
одесская область
украина
илья кива
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730905437_0:320:953:856_1920x0_80_0_0_b4dc4477779445fae36bc15f165a2bb7.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило о задержании доверенных лиц лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, их подозревают в подготовке акций в годовщину трагедии в Одессе 2 мая, при этом имена их не называют.Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки."ГБР задержало доверенных лиц Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" (подстрекателей - ред.) и дестабилизировать ситуацию в Одесской области", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По данным ведомства, один из них был задержан в Одесской области, он должен был организовать акции в Одессе и других регионах Украины."Он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы. Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатье", - утверждают в госбюро расследований.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
https://ria.ru/20220502/odessa-1786533984.html
https://ria.ru/20220502/odessa-1786533219.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730905437_0:296:812:905_1920x0_80_0_0_46aea154c57d18e7456c144491ad44be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, одесская область, украина, илья кива
13:32 02.05.2022
 
В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы

В Одессе задержали доверенных лиц экс-депутата Рады Кивы по подозрению в подготовке акций

© РИА НовостиОдесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
© РИА Новости
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило о задержании доверенных лиц лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, их подозревают в подготовке акций в годовщину трагедии в Одессе 2 мая, при этом имена их не называют.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
12:35
Жительница Одессы рассказала о поддержке в городе спецоперации на Украине
"ГБР задержало доверенных лиц Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" (подстрекателей - ред.) и дестабилизировать ситуацию в Одесской области", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
По данным ведомства, один из них был задержан в Одесской области, он должен был организовать акции в Одессе и других регионах Украины.
"Он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы. Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатье", - утверждают в госбюро расследований.
Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
12:28
Очевидица рассказала о лояльности властей Одессы к националистам
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
 
В миреОдессаОдесская областьУкраинаИлья Кива
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала