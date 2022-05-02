В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы
В Одессе задержали доверенных лиц экс-депутата Рады Кивы по подозрению в подготовке акций
© РИА НовостиОдесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
© РИА Новости
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило о задержании доверенных лиц лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, их подозревают в подготовке акций в годовщину трагедии в Одессе 2 мая, при этом имена их не называют.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
"ГБР задержало доверенных лиц Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" (подстрекателей - ред.) и дестабилизировать ситуацию в Одесской области", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
По данным ведомства, один из них был задержан в Одесской области, он должен был организовать акции в Одессе и других регионах Украины.
"Он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы. Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатье", - утверждают в госбюро расследований.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.