https://ria.ru/20220502/odessa-1786538264.html

В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы

В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы - РИА Новости, 02.05.2022

В Одессе по подозрению в подготовке акций задержали доверенных лиц Кивы

Госбюро расследований Украины заявило о задержании доверенных лиц лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, их подозревают в подготовке акций в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:32

2022-05-02T13:32

2022-05-02T13:32

в мире

одесса

одесская область

украина

илья кива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730905437_0:320:953:856_1920x0_80_0_0_b4dc4477779445fae36bc15f165a2bb7.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило о задержании доверенных лиц лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, их подозревают в подготовке акций в годовщину трагедии в Одессе 2 мая, при этом имена их не называют.Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки."ГБР задержало доверенных лиц Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" (подстрекателей - ред.) и дестабилизировать ситуацию в Одесской области", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По данным ведомства, один из них был задержан в Одесской области, он должен был организовать акции в Одессе и других регионах Украины."Он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы. Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатье", - утверждают в госбюро расследований.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786533984.html

https://ria.ru/20220502/odessa-1786533219.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, одесская область, украина, илья кива