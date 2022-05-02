Очевидица рассказала о лояльности властей Одессы к националистам
Очевидица Марина: националисты 2 мая приходили с шашлыками на Куликово поле в Одессе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года
Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, в случае потасовок националистов с родственниками погибших в 2014 году, власти задерживали последних, рассказал РИА Новости очевидец событий.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"Каждое второе мая сочувствующие "майдану" и Киеву приходили совершенно спокойно на Куликово поле с шашлыками. И если какая-то толкотня возникала между ними и теми, кто пришел помянуть погибших, - претензии у властей возникали всегда к тем, кто пришел помянуть", - сказала очевидец событий Марина.
Она отметила, что и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском ничего в отношении трагедии 2 мая не менялось.
"Есть еще власти города. Они лояльны, но не к одесситам погибшим и их родственникам, а к тем, кто их уничтожал", - добавила Марина.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.