https://ria.ru/20220502/odessa-1786533219.html

Очевидица рассказала о лояльности властей Одессы к националистам

Очевидица рассказала о лояльности властей Одессы к националистам - РИА Новости, 02.05.2022

Очевидица рассказала о лояльности властей Одессы к националистам

Националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, в случае потасовок националистов с родственниками погибших в 2014 году, власти... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:28

2022-05-02T12:28

2022-05-02T12:28

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одесса

киев

украина

петр порошенко

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, в случае потасовок националистов с родственниками погибших в 2014 году, власти задерживали последних, рассказал РИА Новости очевидец событий.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Она отметила, что и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском ничего в отношении трагедии 2 мая не менялось."Есть еще власти города. Они лояльны, но не к одесситам погибшим и их родственникам, а к тем, кто их уничтожал", - добавила Марина.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, киев, украина, петр порошенко, владимир зеленский