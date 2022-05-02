Преступление 2 мая в Одессе расследуют с приходом ВС России, считают в ДНР
Депутат ДНР: преступление в Одессе 2014 года расследуют, когда в город войдут ВС России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия у Дома профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе в память о погибших при пожаре 2 мая 2014
Траурные мероприятия у Дома профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе в память о погибших при пожаре 2 мая 2014. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Преступление, совершенное украинскими националистами 2 мая 2014 года в Одессе, однозначно будет расследовано, после того как в город войдут российские войска, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"Уже есть данные, что часть тех, кто был виновен, были в "Азове" (запрещенная в России организация - ред.), и некоторые уже убиты. Я думаю, однозначно все это будет раскрыто, как только российские войска займут Одессу и Одесскую область. Рано или поздно следственные действия будут проведены, и виновные будут наказаны", - сказал собеседник агентства.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.