https://ria.ru/20220502/odessa-1786532377.html

Преступление 2 мая в Одессе расследуют с приходом ВС России, считают в ДНР

Преступление 2 мая в Одессе расследуют с приходом ВС России, считают в ДНР - РИА Новости, 02.05.2022

Преступление 2 мая в Одессе расследуют с приходом ВС России, считают в ДНР

Преступление, совершенное украинскими националистами 2 мая 2014 года в Одессе, однозначно будет расследовано, после того как в город войдут российские войска,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:21

2022-05-02T12:21

2022-05-02T12:21

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Преступление, совершенное украинскими националистами 2 мая 2014 года в Одессе, однозначно будет расследовано, после того как в город войдут российские войска, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали."Уже есть данные, что часть тех, кто был виновен, были в "Азове" (запрещенная в России организация - ред.), и некоторые уже убиты. Я думаю, однозначно все это будет раскрыто, как только российские войска займут Одессу и Одесскую область. Рано или поздно следственные действия будут проведены, и виновные будут наказаны", - сказал собеседник агентства.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1786047372.html

одесса

украина

харьков

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, украина, харьков, донецкая народная республика