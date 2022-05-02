https://ria.ru/20220502/odessa-1786521766.html

Очевидица событий 2014 года в Одессе: "ультрас" готовились к беспорядкам

Очевидица событий 2014 года в Одессе: "ультрас" готовились к беспорядкам - РИА Новости, 02.05.2022

Очевидица событий 2014 года в Одессе: "ультрас" готовились к беспорядкам

Футбольные фанаты 2 мая 2014 года, когда в Одессе случилась трагедия, должны были пройти маршем по одной улице города, но вместо этого надели бронежилеты и... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:27

2022-05-02T10:27

2022-05-02T10:38

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Футбольные фанаты 2 мая 2014 года, когда в Одессе случилась трагедия, должны были пройти маршем по одной улице города, но вместо этого надели бронежилеты и отправились к Дому профсоюзов, где позже погибли почти 50 человек, рассказала РИА Новости ставшая очевидцем событий Марина.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали."Среди тех, кто жег, были и одесситы. Среди тех, кто засветился на кадрах, был один, кто учился со мной в одной школе, но на пару лет младше. То есть было много привезенных, но были и одесситы. Хотя большинство привезенных. Затеяли это на почве около-футбольной тематики", - рассказала Марина.Она отметила, что футбольные фанаты под видом марша по одной из улиц Одессы начали готовиться к штурму дома профсоюзов."Когда на Соборной площади начали выстраиваться…, в городе был матч "Черноморца" с приезжей командой. И болельщики должны были пройти маршем по (улице) Шевченко к стадиону. Когда они начали выстраиваться, у них уже были бронежилеты и так далее. Было ясно, что все готовилось. Они были полностью экипированы для боя. Мальчики эти выстраивались очень красиво - по-военному. Так это все началось и пошло дальше", - сказала Марина.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786517418.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, украина, харьков