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На Украине восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022
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На Украине восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе
На Украине восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022
На Украине восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе
Власти Украины на протяжении восьми лет арестовывали родственников и пострадавших во время событий в Одессе 2-3 мая, рассказала РИА Новости очевидица событий... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T06:03
2022-05-02T06:03
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Власти Украины на протяжении восьми лет арестовывали родственников и пострадавших во время событий в Одессе 2-3 мая, рассказала РИА Новости очевидица событий Марина.Она отметила, что представители властей города не понесли никакого наказания за случившееся."Единственный, на кого завели дело - начальник полиции Одессы, и завели дело за то, что он рассказал, как все происходило. Что специально в этот день созвали совещание, забрали у него все телефоны, и именно в тот момент, когда все происходило, то есть по факту весь состав правоохранителей Одессы более низкого звена не мог получить никаких распоряжений от руководства. Как действовать или реагировать. И за то, что он об этом рассказал, на него дело и завели", - сказала собеседница агентства.По ее словам, данные о пострадавших и о виновниках собирали по личной инициативе родственники, официальные власти этим не занимались."Никого не привлекли - ни с какого уровня. Ни молодчиков, которые были непосредственными исполнителями, ни сотников, ни организаторов. Более того, когда спустя время пытались устраивать акции, привлекать внимание к трагедии, проводить флешмобы в память о сожжении одесситов, их участников арестовывали", - сказала она.Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
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в мире, одесса, украина
06:03 02.05.2022
 
На Украине восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе

Очевидец: власти Украины восемь лет арестовывали пострадавших в событиях 2-3 мая в Одессе

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Власти Украины на протяжении восьми лет арестовывали родственников и пострадавших во время событий в Одессе 2-3 мая, рассказала РИА Новости очевидица событий Марина.
"На протяжении восьми лет Киев арестовывал в Одессе не только пострадавших, но и родственников пострадавших во время событий 2-3 мая 2014 года в Одессе на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. В начале это делалось для того, чтобы обменивать их на попавших в плен в Донбассе карателей ВСУ - в 2014 году. Во время первых обменов, среди тех, кого Киев привез на обмен, были несколько выживших в Доме профсоюзов", - рассказала Марина.
Она отметила, что представители властей города не понесли никакого наказания за случившееся.
"Единственный, на кого завели дело - начальник полиции Одессы, и завели дело за то, что он рассказал, как все происходило. Что специально в этот день созвали совещание, забрали у него все телефоны, и именно в тот момент, когда все происходило, то есть по факту весь состав правоохранителей Одессы более низкого звена не мог получить никаких распоряжений от руководства. Как действовать или реагировать. И за то, что он об этом рассказал, на него дело и завели", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, данные о пострадавших и о виновниках собирали по личной инициативе родственники, официальные власти этим не занимались.
"Никого не привлекли - ни с какого уровня. Ни молодчиков, которые были непосредственными исполнителями, ни сотников, ни организаторов. Более того, когда спустя время пытались устраивать акции, привлекать внимание к трагедии, проводить флешмобы в память о сожжении одесситов, их участников арестовывали", - сказала она.
Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
00:16
Одесса встречает годовщину трагедии с запретом на памятные мероприятия
Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
 
В миреОдессаУкраина
 
 
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