https://ria.ru/20220502/obstrel-1786547733.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Ураганов"
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Ураганов" - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Ураганов"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда из РСЗО "Ураган", заявило представительство ЛНР... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:55
2022-05-02T14:55
2022-05-02T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стаханов
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда из РСЗО "Ураган", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 09.10 с направления н.п. Горское по н.п. Стаханов с применением РСЗО "Ураган" (четыре снаряда)", - сообщило представительство республики в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
стаханов
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стаханов, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из "Ураганов"
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Стаханов из РСЗО "Ураган"