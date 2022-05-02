14:32 02.05.2022 (обновлено: 14:33 02.05.2022)
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле поселка Калиново украинскими войсками
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 (время совпадает с мск) обстреляли Калиново в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 с направления н.п. Троицкое по н.п. Калиново с применением минометов 120мм (15 мин)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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