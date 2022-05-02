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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022
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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике с применением артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:38
2022-05-02T13:38
в мире
донбасс
луганская народная республика
россия
украина
владимир путин
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике с применением артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 12.30, по Первомайску было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донбасс, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин
13:38 02.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из артиллерийского орудия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из города Первомайск
Указатель на выезде из города Первомайск - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Указатель на выезде из города Первомайск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике с применением артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 12.30, по Первомайску было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
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12:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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