https://ria.ru/20220502/obstrel-1786538886.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике с применением артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:38

2022-05-02T13:38

2022-05-02T13:38

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике с применением артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 12.30, по Первомайску было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/donbass-1786531198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин