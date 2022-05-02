https://ria.ru/20220502/obstrel-1786513950.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:12

2022-05-02T08:12

2022-05-02T09:39

в мире

донецкая народная республика

горловка

стирол

украина

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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел поселка шахты имени Гагарина зафиксировали в 07:40. Огонь велся со стороны Новгородского."Выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786440196.html

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка, стирол, украина