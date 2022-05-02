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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.05.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T08:12
2022-05-02T09:39
в мире
донецкая народная республика
горловка
стирол
украина
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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел поселка шахты имени Гагарина зафиксировали в 07:40. Огонь велся со стороны Новгородского."Выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786440196.html
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донецкая народная республика
горловка
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, горловка, стирол, украина
08:12 02.05.2022 (обновлено: 09:39 02.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска в 07:40 обстреляли Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел поселка шахты имени Гагарина зафиксировали в 07:40. Огонь велся со стороны Новгородского.
"Выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Чаще всего обстрелам подвергаются Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7.
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Украинские войска обстреляли Горловку
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСтиролУкраина
 
 
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