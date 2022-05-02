https://ria.ru/20220502/obstrel-1786505778.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T00:45

2022-05-02T00:45

2022-05-02T00:52

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 23.54 воскресенья украинские силовики выпустили со стороны населенного пункта Водяное четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району, а в 00.07 со стороны Красногоровки были выпущены четыре ракеты из установки залпового огня БМ-21 "Град" по Кировскому району.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецк (днр)

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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия