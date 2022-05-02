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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/obstrel-1786505778.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T00:45
2022-05-02T00:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецк (днр)
украина
россия
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 23.54 воскресенья украинские силовики выпустили со стороны населенного пункта Водяное четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району, а в 00.07 со стороны Красногоровки были выпущены четыре ракеты из установки залпового огня БМ-21 "Град" по Кировскому району.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
00:45 02.05.2022 (обновлено: 00:52 02.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 23.54 воскресенья украинские силовики выпустили со стороны населенного пункта Водяное четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району, а в 00.07 со стороны Красногоровки были выпущены четыре ракеты из установки залпового огня БМ-21 "Град" по Кировскому району.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 13:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мужчина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)УкраинаРоссия
 
 
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