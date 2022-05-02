https://ria.ru/20220502/neft-1786548228.html

Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента

Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента - РИА Новости, 02.05.2022

Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента

Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:59

2022-05-02T14:59

2022-05-02T14:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

экономика

китай

brent

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных торгов.По состоянию на 14.16 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,71%, до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,21%, до 101,33 доллара.Основным негативным фактором для котировок нефти остается ситуация в Китае, где сохраняются жесткие карантинные меры для сдерживания заболеваемости ковидом. Такие меры порождают опасения за уровень спроса на нефть, в том числе из-за негативных последствий на китайскую экономику."Опасения по поводу экономического роста в Китае - это ключевой фактор, который идет в дополнение к общему нерисковому настроению и признакам того, что высокие цены на топливо уже вызывают падение спроса", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.

https://ria.ru/20220426/yuan-1785422054.html

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цены на нефть, экономика, китай, brent, wti (нефть)