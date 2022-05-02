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Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента - РИА Новости, 02.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220502/neft-1786548228.html
Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента
Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента - РИА Новости, 02.05.2022
Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента
Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:59
2022-05-02T14:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
экономика
китай
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных торгов.По состоянию на 14.16 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,71%, до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,21%, до 101,33 доллара.Основным негативным фактором для котировок нефти остается ситуация в Китае, где сохраняются жесткие карантинные меры для сдерживания заболеваемости ковидом. Такие меры порождают опасения за уровень спроса на нефть, в том числе из-за негативных последствий на китайскую экономику."Опасения по поводу экономического роста в Китае - это ключевой фактор, который идет в дополнение к общему нерисковому настроению и признакам того, что высокие цены на топливо уже вызывают падение спроса", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.
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цены на нефть, экономика, китай, brent, wti (нефть)
14:59 02.05.2022
 
Цена на нефть марки Brent опустилась более чем на два процента

Цены на нефть опустились из-за опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.16 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,71%, до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,21%, до 101,33 доллара.
Основным негативным фактором для котировок нефти остается ситуация в Китае, где сохраняются жесткие карантинные меры для сдерживания заболеваемости ковидом. Такие меры порождают опасения за уровень спроса на нефть, в том числе из-за негативных последствий на китайскую экономику.
"Опасения по поводу экономического роста в Китае - это ключевой фактор, который идет в дополнение к общему нерисковому настроению и признакам того, что высокие цены на топливо уже вызывают падение спроса", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.
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