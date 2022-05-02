https://ria.ru/20220502/neft-1786538751.html

Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти

Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти - РИА Новости, 02.05.2022

Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти

Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:37

2022-05-02T13:37

2022-05-02T13:50

россия

германия

валдис домбровскис

украина

владимир путин

еврокомиссия

нефть

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал газете Times, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго."Это пока еще обсуждается", - заявил Хебештрайт на брифинге.Он отметил, что возможное эмбарго будет реализовываться постепенно, закупка российской нефти не прекратится моментально. По его словам, процесс обсуждения эмбарго в ЕС "никто не тормозит". "Никто не тормозит. Все обсуждается совместно в зрелом и интенсивном ключе… Мы должны подождать, какое будет принято решение", - добавил Хебештрайт. Он не стал давать прогноз, когда будут приняты санкции.Как заявляли ранее в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220502/embargo-1786510881.html

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россия, германия, валдис домбровскис, украина, владимир путин, еврокомиссия, нефть