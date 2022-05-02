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Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти - РИА Новости, 02.05.2022
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Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти
Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти - РИА Новости, 02.05.2022
Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти
Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:37
2022-05-02T13:50
россия
германия
валдис домбровскис
украина
владимир путин
еврокомиссия
нефть
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал газете Times, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго."Это пока еще обсуждается", - заявил Хебештрайт на брифинге.Он отметил, что возможное эмбарго будет реализовываться постепенно, закупка российской нефти не прекратится моментально. По его словам, процесс обсуждения эмбарго в ЕС "никто не тормозит". "Никто не тормозит. Все обсуждается совместно в зрелом и интенсивном ключе… Мы должны подождать, какое будет принято решение", - добавил Хебештрайт. Он не стал давать прогноз, когда будут приняты санкции.Как заявляли ранее в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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россия, германия, валдис домбровскис, украина, владимир путин, еврокомиссия, нефть
13:37 02.05.2022 (обновлено: 13:50 02.05.2022)
 
Германия пока не приняла решения по эмбарго российской нефти

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: решения по введению эмбарго нефти из России пока нет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал газете Times, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.
"Это пока еще обсуждается", - заявил Хебештрайт на брифинге.
Он отметил, что возможное эмбарго будет реализовываться постепенно, закупка российской нефти не прекратится моментально. По его словам, процесс обсуждения эмбарго в ЕС "никто не тормозит". "Никто не тормозит. Все обсуждается совместно в зрелом и интенсивном ключе… Мы должны подождать, какое будет принято решение", - добавил Хебештрайт. Он не стал давать прогноз, когда будут приняты санкции.
Как заявляли ранее в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России
 
РоссияГерманияВалдис ДомбровскисУкраинаВладимир ПутинЕврокомиссияНефть
 
 
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