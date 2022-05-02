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Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/nato-1786581212.html
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине
Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:34
2022-05-02T22:07
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
германия
россия
нато
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие - тоже", - сказал Шольц, добавив, что "в последние годы и десятилетия нам удавалось в ядерном, высоко вооруженном мире сохранять мир, потому что в конце концов всем хватало рациональности, чтобы сказать, что прямой конфронтации между НАТО и Россией не будет".
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в мире, германия, россия, нато, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
20:34 02.05.2022 (обновлено: 22:07 02.05.2022)
 
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие - тоже", - сказал Шольц, добавив, что "в последние годы и десятилетия нам удавалось в ядерном, высоко вооруженном мире сохранять мир, потому что в конце концов всем хватало рациональности, чтобы сказать, что прямой конфронтации между НАТО и Россией не будет".
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