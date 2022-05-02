https://ria.ru/20220502/nato-1786581212.html
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.05.2022
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине
Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:34
2022-05-02T20:34
2022-05-02T22:07
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
германия
россия
нато
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие - тоже", - сказал Шольц, добавив, что "в последние годы и десятилетия нам удавалось в ядерном, высоко вооруженном мире сохранять мир, потому что в конце концов всем хватало рациональности, чтобы сказать, что прямой конфронтации между НАТО и Россией не будет".
https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, нато, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
20:34 02.05.2022 (обновлено: 22:07 02.05.2022)
Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине
Канцлер ФРГ Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине