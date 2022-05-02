https://ria.ru/20220502/nato-1786581212.html

Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине

Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.05.2022

Шольц исключил непосредственное участие НАТО в конфликте на Украине

Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:34

2022-05-02T20:34

2022-05-02T22:07

в мире

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германия

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олаф шольц

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил в интервью телеканалу ZDF в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие - тоже", - сказал Шольц, добавив, что "в последние годы и десятилетия нам удавалось в ядерном, высоко вооруженном мире сохранять мир, потому что в конце концов всем хватало рациональности, чтобы сказать, что прямой конфронтации между НАТО и Россией не будет".

https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html

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Ольга Филиппова

в мире, германия, россия, нато, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр