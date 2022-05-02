https://ria.ru/20220502/nato-1786533686.html

СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая - РИА Новости, 02.05.2022

СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:31

2022-05-02T12:31

2022-05-02T12:31

в мире

саули ниинисте

санна марин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

россия

швеция

нато

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники.По данным собеседников газеты, президент Саули Ниинисте утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в альянс. После его обращения выступят парламентские партии.Как отметили в издании, премьер-министр республики Санна Марин одобрила решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html

финляндия

россия

швеция

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Мадина Моргоева

в мире, саули ниинисте, санна марин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, швеция, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии