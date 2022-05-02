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СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая - РИА Новости, 02.05.2022
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СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая
СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая - РИА Новости, 02.05.2022
СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая
Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:31
2022-05-02T12:31
в мире
саули ниинисте
санна марин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
россия
швеция
нато
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники.По данным собеседников газеты, президент Саули Ниинисте утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в альянс. После его обращения выступят парламентские партии.Как отметили в издании, премьер-министр республики Санна Марин одобрила решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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финляндия
россия
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в мире, саули ниинисте, санна марин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, швеция, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:31 02.05.2022
 
СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

Iltalehti: президент Финляндии Ниинисте объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники.
По данным собеседников газеты, президент Саули Ниинисте утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в альянс. После его обращения выступят парламентские партии.
Как отметили в издании, премьер-министр республики Санна Марин одобрила решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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В миреСаули НиинистеСанна МаринДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияРоссияШвецияНАТОСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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