https://ria.ru/20220502/muzey-1786584309.html

В Греции приписали России хищение в музее, совершенное при киевской власти

В Греции приписали России хищение в музее, совершенное при киевской власти - РИА Новости, 02.05.2022

В Греции приписали России хищение в музее, совершенное при киевской власти

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони приписала России разворовывание музея Мелитополя, совершённое при предыдущем руководстве музея, и призвала принять РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:09

2022-05-02T21:09

2022-05-02T21:16

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мелитополь

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АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони приписала России разворовывание музея Мелитополя, совершённое при предыдущем руководстве музея, и призвала принять меры по защите культурного наследия Украины.Заявление Мендони "о разграблении золота скифов" распространила пресс-служба министерства."По-настоящему больно наблюдать, помимо драматических времен, которые переживают граждане Украины из-за российского вторжения, чудовищное разграбление артефактов скифов из музея Мелитополя. Печально, что варварство войны проявляется в нападениях на музеи и на все, что выражает человеческий дух и культуру", - говорится в заявлении."Но это не первый раз, когда Россия так обращается с произведениями искусства. В течение десятилетий, после падения нацистского режима, сокровища Приама из раскопок Шлимана были вывезены в Россию, чтобы спустя много лет, в 1993 году, быть открытыми в Пушкинском музее. Мы решительно осуждаем эти действия", - заявила Мендони.По ее словам, на последнем совете министров культуры Европейского Союза в Люксембурге они призвали принять меры по защите культурного наследия Украины, в частности, к созданию "красного списка" (Red List) для предотвращения незаконного вывоза его, созданию платформы для сбора информации о мародерстве и краже культурных ценностей, а также принять специальные правовые и институциональные меры по защите культурного наследия Украины."Принятие этих мер сейчас является необходимым срочно", - заявила Мендони.Как сообщил РИА Новости 29 апреля исполняющий обязанности директора краеведческого музея Мелитополя Евгений Горлачев, сотни экспонатов были похищены при предыдущем руководстве. Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине. Благодаря военной администрации, а также работникам музея, большая коллекция была найдена и вернулась в фонды музея. Это коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов.Министр культуры Греции Мендони в последнее время оказалась в центре двух крупных скандалов. Она в начале марта запретила трансляцию балета "Лебединое озеро" Чайковского и любые контакты с российскими культурными организациями, что вызвало критику в обществе.Несколько дней назад Мендони вновь оказалась в центре скандала с коллекцией археологических древностей семьи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. СМИ утверждают, что коллекция, подаренная государству в 2000 году, была собрана незаконно, и семья скупала артефакты у черных копателей, а влиятельное семейство политиков не дало провести расследование. Мендони не ответила на эти заявления.Помимо этого, многие греческие археологи обвинили Мендони в том, что работами по прокладке бетонных дорожек в Афинском Акрополе был нанесен ущерб памятнику всемирного наследия.

https://ria.ru/20220502/balalayki-1786580912.html

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, греция, кириакос мицотакис, новости культуры, мелитополь