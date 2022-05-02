Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Премьер-министр Мишустин отметил вклад российской уммы в укрепление межнационального мира
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — один из двух главных праздников в исламе.
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — один из двух главных праздников в исламе.
В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.
Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.
В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр — Ураза-байрам приходится на 2 мая.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным.
В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр — Ураза-байрам приходится на 2 мая.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным.
Праздник Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Всем мусульманам перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
Праздник Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Всем мусульманам перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
На фото: председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
На фото: председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.
Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — один из двух главных праздников в исламе.
В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.
Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.
В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр — Ураза-байрам приходится на 2 мая.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным.
Праздник Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Всем мусульманам перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
На фото: председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.