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Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 02.05.2022

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и подчеркнул вклад российской уммы в укрепление межнационального РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:33

2022-05-02T10:33

2022-05-02T13:23

религия

ураза-байрам

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и подчеркнул вклад российской уммы в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.Он заявил, что просветительская и благотворительная деятельность российской уммы, направленная на помощь и поддержку нуждающимся, духовно-нравственное воспитание молодёжи, сохранение обычаев и традиций, заслуживает большого уважения и признания."И сегодня особенно ценен её вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, противодействие ксенофобии и экстремизму, в эффективное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества", - говорится в телеграмме.Мишустин также пожелал мусульманам процветания, мира, здоровья и благополучия.

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ураза-байрам, михаил мишустин, россия