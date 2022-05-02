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Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 02.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220502/musulmane-1786518619.html
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 02.05.2022
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам и отметил их вклад в укрепление межнационального мира, сохранение культурного... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T09:41
2022-05-02T13:25
религия
ураза-байрам
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам и отметил их вклад в укрепление межнационального мира, сохранение культурного многообразия и отстаивания интересов страны, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны", - говорится в тексте поздравления.Подчеркивается, что праздник Ураза-байрам символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, "обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий".Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение. В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр – Ураза-байрам приходится на 2 мая.
https://ria.ru/20220502/uraza-bayram-1785927822.html
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ураза-байрам, россия, владимир путин, общество
09:41 02.05.2022 (обновлено: 13:25 02.05.2022)
 
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент Путин отметил вклад российских мусульман в укрепление межнационального мира

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам и отметил их вклад в укрепление межнационального мира, сохранение культурного многообразия и отстаивания интересов страны, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны", - говорится в тексте поздравления.
Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
03:02
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
Подчеркивается, что праздник Ураза-байрам символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, "обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий".
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение. В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр – Ураза-байрам приходится на 2 мая.
Празднование Ураза-байрама в России
© РИА Новости / Максим Богодвид

Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — один из двух главных праздников в исламе.

Верующие возле мечети Кул Шариф в Казани в день праздника Ураза-байрам
1 из 9

Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — один из двух главных праздников в исламе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Евгений Биятов

В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
2 из 9

В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Максим Богодвид

Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

Верующие возле мечети Кул Шариф в Казани в день праздника Ураза-байрам
3 из 9

Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

Верующие молятся на площади возле мечети Кул Шариф в Казани в день праздника Ураза-байрам
4 из 9

Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр — Ураза-байрам приходится на 2 мая.

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным.

Верующий на богослужении в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул Шариф в Казани
5 из 9

В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр — Ураза-байрам приходится на 2 мая.

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Евгений Биятов

Праздник Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Всем мусульманам перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
6 из 9

Праздник Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Всем мусульманам перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На фото: председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
7 из 9

На фото: председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

 Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
8 из 9

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
9 из 9

Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — один из двух главных праздников в исламе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
2 из 9

В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 9

Согласно преданию, этот праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
4 из 9

Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — Шавваля.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 9

В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр — Ураза-байрам приходится на 2 мая.

В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрама считается выходным.

© РИА Новости / Максим Богодвид
6 из 9

Праздник Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Всем мусульманам перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

© РИА Новости / Евгений Биятов
7 из 9

На фото: председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 9

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву — ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.

© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 9

Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
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