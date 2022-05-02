https://ria.ru/20220502/musulmane-1786518619.html

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 02.05.2022

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам и отметил их вклад в укрепление межнационального мира, сохранение культурного... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T09:41

2022-05-02T09:41

2022-05-02T13:25

религия

ураза-байрам

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786517784_0:3:3078:1734_1920x0_80_0_0_b7c513644a438024fd25f06339bb3230.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам и отметил их вклад в укрепление межнационального мира, сохранение культурного многообразия и отстаивания интересов страны, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны", - говорится в тексте поздравления.Подчеркивается, что праздник Ураза-байрам символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, "обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий".Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение. В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр – Ураза-байрам приходится на 2 мая.

https://ria.ru/20220502/uraza-bayram-1785927822.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ураза-байрам, россия, владимир путин, общество