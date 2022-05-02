https://ria.ru/20220502/musor-1785344626.html

Деньги из мусора. Европа сваливает свои отходы бедным соседям

Деньги из мусора. Европа сваливает свои отходы бедным соседям - РИА Новости, 02.05.2022

Деньги из мусора. Европа сваливает свои отходы бедным соседям

Многие западные страны борются за экологию только внутри собственных границ, а вредные отходы отвозят куда подальше. На этом зарабатывают и официальные... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:10

европа

китай

сша

евросоюз

интерпол

мусор

бытовой мусор

турция

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Многие западные страны борются за экологию только внутри собственных границ, а вредные отходы отвозят куда подальше. На этом зарабатывают и официальные поставщики, и мафия, и добытчики цветмета. Люди, вынужденные жить возле свалок, протестуют, но горы мирового мусора продолжают расти.Китайский заборГлобальный рынок утилизации оценивают в 400 миллиардов долларов, а к концу десятилетия он может быть больше 700 миллиардов, подсчитали в аналитической компании Research And Markets. Но это лишь видимая часть мусорного айсберга. Куда больше денег крутится на черном рынке: под видом вторсырья в страны третьего мира ввозят практически любые отходы. В том числе токсичные. Власти часто закрывают глаза и на непрозрачность сделок, и на экологическую ситуацию. Такой импорт приносит большие деньги в госбюджет. Поэтому "мусорные" контракты давно стали важной частью глобальной экономики. Десять лет назад, например, ввоз таких грузов приносил Китаю 11,5 миллиарда долларов.Однако китайцы быстро осознали масштаб последствий. Пекин сделал крутой поворот в мировой мусорной игре и к 2021-му вообще запретил ввозить любые отходы — власти страны назвали это "зеленым забором". Такое решение спутало карты Европе и США: ведь именно в КНР сваливали больше всего пластика и сломанной электроники со всего мира.Китай же только выиграл. Экологическая ситуация в нескольких регионах достигала такой критической точки, что о недовольстве жителей не промолчала даже политкорректная местная пресса. Особо дурной славой пользовалось "мировое кладбище техники" в городе Гуйюй провинции Гуандун, заваленное миллионами выброшенных гаджетов.Вот как описывал это место профессор Гонконгского Баптистского университета Вонг Минг-Хунг: "Весь город провонял. Рабочие сжигают пластик в закрытых помещениях без вентиляции. Повсюду мусор. Почва, реки и воздух загрязнены. У многих сотрудников проблемы со здоровьем".Открылось около ста центров по переработке отходов, а жители страны стали платить за утилизацию собственного мусора. Но если экология от этих инициатив получила дивиденды, то бизнес — нет. Поэтому китайские импортеры разбили новые мусорные полигоны в Юго-Восточной Азии. Туда же поехали контейнеры из США, Европы и Японии.Охота на цветметЭлектронные отходы содержат свинец, ртуть и другие токсичные металлы. Это подвергает риску не только утилизаторов: на полигоны по всему миру проникают "добытчики". Они работают голыми руками за сущие копейки, получаемые с продажи сломанных телефонов, ноутбуков или просто цветмета.Пальму первенства в импорте пластика взяла Малайзия. Отходы поступают как бы на переработку, но на самом деле их сбрасывают на полигонах, а оттуда растаскивают местные жители. Приезжают за цветметом и малоимущие мигранты, которые хотят как-то заработать. Часть мусора вообще сжигают под открытым небом.Власти Малайзии пытаются остановить беспредел. Разворачивают грузы обратно в пункт отправки. В июле 2020-го случился громкий скандал: в малазийском порту Танджунг Пелепас задержали 110 контейнеров из Румынии. Это была самая крупная из незаконных партий токсичных отходов, обнаруженных на территории государства. Правительство обратилось в Интерпол с просьбой о расследовании. Дальнейшая судьба опасного груза неизвестна.В соседних странах немногим лучше. По данным "Пластикового атласа", составленного фондом Генриха Белля (Германия), в Таиланде всего за несколько месяцев 2018 года импорт пластика вырос в 70 раз. В Африке ситуация еще тяжелее. Полигон Агбогблоши около Аккры, столицы Ганы, блогеры называют грязнейшим местом на земле. Сюда ежегодно свозят сотни тысяч тонн электронных отходов из США, ЕС и Британии. В теневой торговле цветметом заняты десятки тысяч местных жителей. Еще одна гигантская свалка, Олусосан, находилась в Нигерии у города Лагос. Тридцать лет пространство заваливали европейским мусором. В 2018-м полигон закрыли после очередного пожара, и на его месте планируют разбить парк.Поход на ВостокЗахоронение мусора в третьих странах — в сотни раз дешевле, чем в развитых. Сброс тонны отходов в некоторых регионах стоит всего десять долларов. Конечно, выгоднее отправить мусор за границу и выбросить его, чем платить за технологичную утилизацию у себя дома.Европа понимает масштаб проблемы и стремится ограничить поток вывозимых отходов. Но полностью перекрыть кран невозможно — мусора слишком много. После ограничений, введенных азиатскими странами, он все чаще оседает в самом Старом Свете и на ближайшей периферии.В декабре 2021-го британские журналисты провели расследование в Румынии и обнаружили там несколько свалок токсичных отходов — тоже британских. Речь о десятках тонн мусора, ввозимого под видом подержанных товаров. По оценкам румынских СМИ, за утилизацию в стране просят лишь немногим больше, чем в Африке: 17 евро за тонну. В других странах ЕС цена доходит до 250 евро.Правительство Румынии назвало мусорную торговлю нелегальной и призвало Великобританию принять меры. Хотя это не единственный импортер: так, в мае 2021-го в порту Констанца полиция задержала 300 тонн отходов из Германии.Еще одним могильником европейского мусора скоро может стать Турция. До 2018-го в страну ввозили четыре тысячи тонн пластика в месяц, а после китайского запрета показатели достигли 33 тысяч тонн. В "Гринпис" сообщают, что за 15 лет импорт таких отходов из Европы в Турцию вырос почти в 200 раз. Турецкий город Адана иногда называют мусорной столицей. В мае 2021-го проверка Министерства окружающей среды и градостроительства выявила незаконные свалки и факты переработки импортных пластмасс. Завели уголовное дело. Двадцать шесть предприятий, работавших без лицензии, оштрафовали на общую сумму 7,02 миллиона лир.Но вопрос так и не решили. Глава одного из районов Аданы Наджип Булуз признается: "Поверьте, это регион с самым высоким уровнем загрязнения Средиземного моря". Речь об охраняемой в соответствии с Рамсарской конвенцией бухте, где обитают десятки видов птиц.Научный сотрудник Университета Чукурова Седат Гюндогду считает, что главная проблема — в характере пластикового мусора, импортируемого в Турцию. По мнению ученого, во многих случаях эти отходы непригодны для переработки, поэтому их сжигают или закапывают. "Но в Европе вы не можете открыть бизнес по такой утилизации. За деятельность, которая влияет на окружающую среду, там очень серьезные юридические санкции", — поясняет Гюндогду политику западных соседей.Пластик на забореКогда Китай поставил "зеленый забор", Еврокомиссия ответила "пластиковой стратегией". Брюссель надеется, что к 2030-му больше половины пластика и всю упаковку в ЕС будут перерабатывать. По расчетам, это создаст 200 тысяч рабочих мест. Чтобы претворить планы в жизнь, Европа ограничила использование одноразовой продукции. Под запрет попали столовые приборы, тарелки, трубочки и даже ватные палочки.По данным Евростата за 2020 год, в Евросоюзе перерабатывают 47,8% пластика. По отдельным странам лидирует Германия с 67%. Великобритания, пока была в составе ЕС, тоже попадала в десятку лидеров зеленого прогресса — 44,1%. Но и по количеству отходов Соединенное Королевство далеко не в хвосте — на десятом месте по Европе.По данным "Пластикового атласа", главные экспортеры мусора — США, Япония, Германия, Великобритания и Бельгия. При этом Европа признает наличие черного экспорта. По оценкам Женевского секретариата, примерно треть отходов из ЕС вывозят незаконно. В исследовании сообщается, что с 1950-го в странах Европы образовалось около 6,3 миллиарда тонн пластикового утиля и почти 80% попало на свалки других государств.Базельская конвенция по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов, вступившая в силу в 1989-м, запрещает экспортировать сломанные электронные гаджеты и их детали даже с целью утилизации. Под ограничение попадают и некоторые виды пластика. Но юридические лазейки давно придуманы — как, например, с тем же "вторсырьем", которое британцы отправляли в Румынию.Фонд разбитых айфоновВ Россию ввоз мусора с целью захоронения и обезвреживания запрещен. Но токсичные отходы иногда используют для изготовления упаковки или, например, дешевых люминесцентных ламп. В таком виде они могут абсолютно легально попасть в Россию либо другие страны, например, из Китая, объясняет Владимир Кузнецов, генеральный директор Центра экологических инициатив.Он подчеркивает, что вопрос утилизации опасных отходов пока стоит остро. "Правда, после так называемой мусорной реформы контролирующим органом в этой сфере стало Минприроды. Это позитивный сигнал: ведомство обладает достаточными полномочиями, чтобы навести порядок", — отмечает Кузнецов.Так, Министерство предлагает создать специализированный фонд, который будет аккумулировать экологический сбор мусора и отходов производства. Соответствующий проект поправок к отраслевому закону опубликовали на портале правовой информации.Однако в России — и не только в ней — люди не всегда знают, как утилизировать вторсырье даже на бытовом уровне. Например, куда девать вышедшие из строя гаджеты. Выбрасывать их незаконно, нарушителям грозят серьезные штрафы согласно КоАП. Однако можно найти компании, которые покупают такие отходы для переработки. В том числе ретейлеры бытовой техники и электроники: они могут зачесть сломанный айфон при покупке товара.

https://ria.ru/20201012/musor-1579044617.html

европа

китай

сша

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европа, китай, сша, евросоюз, интерпол, мусор, бытовой мусор, турция, африка, greenpeace