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В Молдавии заявили, что не видят признаков угрозы со стороны России - РИА Новости, 02.05.2022
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В Молдавии заявили, что не видят признаков угрозы со стороны России
В Молдавии заявили, что не видят признаков угрозы со стороны России - РИА Новости, 02.05.2022
В Молдавии заявили, что не видят признаков угрозы со стороны России
Министерство обороны Молдавии не видит признаков, которые бы указывали на наличие военной угрозы со стороны России, заявила пресс-офицер ведомства Алла Диакону. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:50
2022-05-02T14:50
в мире
молдавия
кишинев
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 2 май - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии не видит признаков, которые бы указывали на наличие военной угрозы со стороны России, заявила пресс-офицер ведомства Алла Диакону.Британское издание The Times сообщило со ссылкой на украинские источники, что Россия якобы планирует атаковать Молдавию."Что касается публикации The Times о Молдавии, сообщаем, что все государственные институты работают в режиме повышенной готовности с начала войны на Украине и внимательно следят за ситуацией. На данный момент нет никаких признаков, что Молдавии грозит опасность", - заявила Диакону в комментарии каналу TV8.По ее словам, подобные выводы разделяют не только молдавские власти, но и международные партнеры республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/mobilizatsiya-1786376448.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, украина, владимир путин, сергей лавров
14:50 02.05.2022
 
В Молдавии заявили, что не видят признаков угрозы со стороны России

В минобороны Молдавии заявили, что не видят признаков военной угрозы со стороны России

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 май - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии не видит признаков, которые бы указывали на наличие военной угрозы со стороны России, заявила пресс-офицер ведомства Алла Диакону.
Британское издание The Times сообщило со ссылкой на украинские источники, что Россия якобы планирует атаковать Молдавию.
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"Что касается публикации The Times о Молдавии, сообщаем, что все государственные институты работают в режиме повышенной готовности с начала войны на Украине и внимательно следят за ситуацией. На данный момент нет никаких признаков, что Молдавии грозит опасность", - заявила Диакону в комментарии каналу TV8.
По ее словам, подобные выводы разделяют не только молдавские власти, но и международные партнеры республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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В миреМолдавияКишиневРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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