В Херсонской области прошел митинг в память о жертвах трагедии в Одессе
В Новой Каховке в Херсонской области прошел митинг в память о жертвах трагедии в Одессе
© РИА НовостиОдесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов
© РИА Новости
Одесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов. Архивное фото
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 2 мая - РИА Новости. Митинг-реквием в память о жертвах трагедии в Одессе 2 мая 2014 года прошел в понедельник в Новой Каховке в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Все когда-то кончается. И приходит, пришло время отвечать", - сказал на митинге глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Мы сегодня создаем новую Украину", - добавил он.
В самой Одессе власти ввели комендантский час, чтобы жители не смогли собраться на памятные мероприятия.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.