https://ria.ru/20220502/miting-1786593366.html

В Херсонской области прошел митинг в память о жертвах трагедии в Одессе

В Херсонской области прошел митинг в память о жертвах трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022

В Херсонской области прошел митинг в память о жертвах трагедии в Одессе

Митинг-реквием в память о жертвах трагедии в Одессе 2 мая 2014 года прошел в понедельник в Новой Каховке в Херсонской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:48

2022-05-02T22:48

2022-05-02T22:48

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 2 мая - РИА Новости. Митинг-реквием в память о жертвах трагедии в Одессе 2 мая 2014 года прошел в понедельник в Новой Каховке в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости."Все когда-то кончается. И приходит, пришло время отвечать", - сказал на митинге глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Мы сегодня создаем новую Украину", - добавил он.В самой Одессе власти ввели комендантский час, чтобы жители не смогли собраться на памятные мероприятия.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html

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