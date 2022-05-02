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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 02.05.2022
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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 02.05.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:37
2022-05-02T11:37
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
игорь конашенков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Кисилевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск", - сказал он.Кроме того в районе населенного пункта Петровское (ЛНР) сбиты две тактические ракеты "Точка-У" и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "СМЕРЧ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786527535.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, игорь конашенков
11:37 02.05.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Кисилевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск", - сказал он.
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Кроме того в районе населенного пункта Петровское (ЛНР) сбиты две тактические ракеты "Точка-У" и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "СМЕРЧ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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