https://ria.ru/20220502/minoborony-1786528562.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 02.05.2022

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:37

2022-05-02T11:37

2022-05-02T11:37

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владимир путин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Кисилевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск", - сказал он.Кроме того в районе населенного пункта Петровское (ЛНР) сбиты две тактические ракеты "Точка-У" и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "СМЕРЧ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786527535.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786526482.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, игорь конашенков