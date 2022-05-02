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В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины
В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины - РИА Новости, 02.05.2022
В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины
Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:27
2022-05-02T14:27
2022-05-02T14:27
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ТИРАСПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР."Работник Спецавтохозяйства Тирасполя в понедельник обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины", - говорится в сообщении.Милиция прибыла за считанные минуты и эвакуировала жильцов близлежащих домов. В это время специалисты-взрывотехники стали обследовать находку. Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры. Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор. Находку изъяли саперы.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика
В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины
Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе