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В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины - РИА Новости, 02.05.2022
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В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины
В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины - РИА Новости, 02.05.2022
В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины
Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:27
2022-05-02T14:27
в мире
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР."Работник Спецавтохозяйства Тирасполя в понедельник обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины", - говорится в сообщении.Милиция прибыла за считанные минуты и эвакуировала жильцов близлежащих домов. В это время специалисты-взрывотехники стали обследовать находку. Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры. Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор. Находку изъяли саперы.
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в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика
14:27 02.05.2022
 
В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины

Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе

© SputnikСотрудники правоохранительных органов Приднестровья
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
"Работник Спецавтохозяйства Тирасполя в понедельник обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины", - говорится в сообщении.
Милиция прибыла за считанные минуты и эвакуировала жильцов близлежащих домов. В это время специалисты-взрывотехники стали обследовать находку. Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры. Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор. Находку изъяли саперы.
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В миреТираспольПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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