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В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины

В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины - РИА Новости, 02.05.2022

В Тирасполе обнаружили хвостовую часть минометной мины

Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:27

2022-05-02T14:27

2022-05-02T14:27

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ТИРАСПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Пакет с хвостовой частью минометной мины нашли в мусорном контейнере в Тирасполе, жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщил пресс-центр МВД ПМР."Работник Спецавтохозяйства Тирасполя в понедельник обнаружил в мусорном контейнере пакет с хвостовой частью минометной мины", - говорится в сообщении.Милиция прибыла за считанные минуты и эвакуировала жильцов близлежащих домов. В это время специалисты-взрывотехники стали обследовать находку. Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры. Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор. Находку изъяли саперы.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

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приднестровская молдавская республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика