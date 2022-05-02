https://ria.ru/20220502/milliardery-1786534170.html

Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов

Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.05.2022

Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось с начала года на 45,484 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:41

2022-05-02T12:41

2022-05-02T14:27

экономика

россия

санкции

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось с начала года на 45,484 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Всего в BBI представлены 500 самых богатых людей мира, среди них 23 россиянина. На сегодня они владеют 328,04 миллиарда долларов.Самый богатый из россиян — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он разбогател на 645 миллионов долларов, до 31,5 миллиарда. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон существенно обеднел — на 6,48 миллиарда, тем не менее он занимает второе место с 26 миллиардами.Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 4,27 миллиарда, но поднялся с четвертого места на третье — его состояние оценивается в 23,7 миллиарда.На четвертой строчке расположился совладелец "Северстали" Алексей Мордашов c 23,5 миллиарда — он стал беднее на 5,33 миллиарда. Пятым идет Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 19,6 миллиарда (минус 1,63 миллиарда), шестым — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 18,7 миллиарда (минус 3,09 миллиарда).Седьмым стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев, попав под санкции ЕС) — он разбогател на 853 миллиона, до 18,3 миллиарда. Восьмое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов, которое уменьшилось на 2,43 миллиарда.Больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым. Его состояние сократилось почти на семь и теперь составляет 15,5 миллиарда. А закрывает десятку лидеров Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс", — у него 14,4 миллиарда (минус 834 миллиона).

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

https://ria.ru/20220325/aven-1780074502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции