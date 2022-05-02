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Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.05.2022
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Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов
Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 02.05.2022
Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось с начала года на 45,484 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:41
2022-05-02T14:27
экономика
россия
санкции
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось с начала года на 45,484 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Всего в BBI представлены 500 самых богатых людей мира, среди них 23 россиянина. На сегодня они владеют 328,04 миллиарда долларов.Самый богатый из россиян — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он разбогател на 645 миллионов долларов, до 31,5 миллиарда. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон существенно обеднел — на 6,48 миллиарда, тем не менее он занимает второе место с 26 миллиардами.Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 4,27 миллиарда, но поднялся с четвертого места на третье — его состояние оценивается в 23,7 миллиарда.На четвертой строчке расположился совладелец "Северстали" Алексей Мордашов c 23,5 миллиарда — он стал беднее на 5,33 миллиарда. Пятым идет Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 19,6 миллиарда (минус 1,63 миллиарда), шестым — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 18,7 миллиарда (минус 3,09 миллиарда).Седьмым стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев, попав под санкции ЕС) — он разбогател на 853 миллиона, до 18,3 миллиарда. Восьмое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов, которое уменьшилось на 2,43 миллиарда.Больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым. Его состояние сократилось почти на семь и теперь составляет 15,5 миллиарда. А закрывает десятку лидеров Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс", — у него 14,4 миллиарда (минус 834 миллиона).
https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html
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экономика, россия, санкции
12:41 02.05.2022 (обновлено: 14:27 02.05.2022)
 
Богатейшие россияне с начала года потеряли 45,5 миллиарда долларов

BBI: состояние богатейших россиян с начала года упало на 45,5 миллиарда долларов

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось с начала года на 45,484 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Всего в BBI представлены 500 самых богатых людей мира, среди них 23 россиянина. На сегодня они владеют 328,04 миллиарда долларов.
Фанат фотографирует вывеску на стадионе Стэмфорд Бридж футбольного клуба Челси в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Богатые тоже платят: чего лишились российские миллиардеры
Самый богатый из россиян — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он разбогател на 645 миллионов долларов, до 31,5 миллиарда. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон существенно обеднел — на 6,48 миллиарда, тем не менее он занимает второе место с 26 миллиардами.
Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 4,27 миллиарда, но поднялся с четвертого места на третье — его состояние оценивается в 23,7 миллиарда.
На четвертой строчке расположился совладелец "Северстали" Алексей Мордашов c 23,5 миллиарда — он стал беднее на 5,33 миллиарда. Пятым идет Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 19,6 миллиарда (минус 1,63 миллиарда), шестым — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 18,7 миллиарда (минус 3,09 миллиарда).
Седьмым стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев, попав под санкции ЕС) — он разбогател на 853 миллиона, до 18,3 миллиарда. Восьмое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов, которое уменьшилось на 2,43 миллиарда.
Больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым. Его состояние сократилось почти на семь и теперь составляет 15,5 миллиарда. А закрывает десятку лидеров Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс", — у него 14,4 миллиарда (минус 834 миллиона).
Петр Авен - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:49
Авен пожаловался на условия жизни под санкциями
 
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