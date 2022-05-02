https://ria.ru/20220502/mid-1786532220.html

ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ

ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ - РИА Новости, 02.05.2022

ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ

Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:17

2022-05-02T12:17

2022-05-02T13:25

в мире

россия

юнеско

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150671/91/1506719109_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_48989f3612dcfb36ce9fe28f4ee91a00.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте МИД.Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН, ежегодно отмечается 3 мая. В этот день ЮНЕСКО традиционно проводит тематические конференции. "К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была", — отметили в дипломатическом ведомстве.Там пояснили, что Россия подала заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ и выступления экспертов на панельных дискуссиях, но их отклонили под надуманным предлогом.Таким образом, считают дипломаты, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога. Итоги форума не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации, заключили в МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/evropa-1778479189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, юнеско, оон