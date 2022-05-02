Рейтинг@Mail.ru
ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/mid-1786532220.html
ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ
ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ - РИА Новости, 02.05.2022
ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ
Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:17
2022-05-02T13:25
в мире
россия
юнеско
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150671/91/1506719109_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_48989f3612dcfb36ce9fe28f4ee91a00.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте МИД.Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН, ежегодно отмечается 3 мая. В этот день ЮНЕСКО традиционно проводит тематические конференции. "К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была", — отметили в дипломатическом ведомстве.Там пояснили, что Россия подала заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ и выступления экспертов на панельных дискуссиях, но их отклонили под надуманным предлогом.Таким образом, считают дипломаты, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога. Итоги форума не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации, заключили в МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/evropa-1778479189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150671/91/1506719109_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_ecb2e27f4f4758bf1a47ad301fedef75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юнеско, оон
12:17 02.05.2022 (обновлено: 13:25 02.05.2022)
 
ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ

МИД РФ: ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции по вопросам свободы СМИ

© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Christophe En
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте МИД.
Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН, ежегодно отмечается 3 мая. В этот день ЮНЕСКО традиционно проводит тематические конференции.
"К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была", — отметили в дипломатическом ведомстве.
Там пояснили, что Россия подала заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ и выступления экспертов на панельных дискуссиях, но их отклонили под надуманным предлогом.
"Очевидно, что Секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику "отмены" России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок "коллективного Запада", — сделали вывод в министерстве.
Таким образом, считают дипломаты, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога. Итоги форума не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации, заключили в МИД.
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:30Авторы
Отменная "отмена". Совет Европы исключил Россию из организации
 
В миреРоссияЮНЕСКОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала