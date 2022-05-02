12:17 02.05.2022 (обновлено: 13:25 02.05.2022)
ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ
МИД РФ: ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции по вопросам свободы СМИ
© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
© AP Photo / Christophe En
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте МИД.
"К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была", — отметили в дипломатическом ведомстве.
Там пояснили, что Россия подала заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ и выступления экспертов на панельных дискуссиях, но их отклонили под надуманным предлогом.
"Очевидно, что Секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику "отмены" России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок "коллективного Запада", — сделали вывод в министерстве.
Таким образом, считают дипломаты, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога. Итоги форума не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации, заключили в МИД.