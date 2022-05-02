Рейтинг@Mail.ru
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/mariupol-1786556017.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек - РИА Новости, 02.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек
Еще более 200 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:11
2022-05-02T16:22
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
игорь конашенков
александр семенов (батальон "восток")
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780806608_0:175:3202:1976_1920x0_80_0_0_655e445b0a5e72770fc5906a11ee49f1.jpg
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Еще более 200 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 2 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 33 ребенка", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786483321.html
https://ria.ru/20220502/azovstal-1786554237.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780806608_470:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_f9c5a184682f7157474f2f22c4ac8a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), россия, владимир путин
16:11 02.05.2022 (обновлено: 16:22 02.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 214 человек, среди них 33 ребенка

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Еще более 200 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 2 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 33 ребенка", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 19:20
"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города
Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Мирные жители из района Азовстали в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эвакуированные с "Азовстали": националисты не выпускали людей с завода
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковАлександр Семенов (батальон "Восток")РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала