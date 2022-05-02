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Силовики ЛНР запустили БТРы с призывами к украинским военным сдаваться - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/lnr-1786570425.html
Силовики ЛНР запустили БТРы с призывами к украинским военным сдаваться
Силовики ЛНР запустили БТРы с призывами к украинским военным сдаваться - РИА Новости, 02.05.2022
Силовики ЛНР запустили БТРы с призывами к украинским военным сдаваться
Народная милиция ЛНР запустила в городе Попасная несколько БТРов с громкоговорителями, через которые призывает украинских военных сдаваться, передает... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:29
2022-05-02T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР запустила в городе Попасная несколько БТРов с громкоговорителями, через которые призывает украинских военных сдаваться, передает корреспондент РИА Новости."Солдаты и офицеры Украины! Сопротивление бесполезно! Вам дается возможность сохранить свою жизнь… Сложите оружие", - раздается из громкоговорителей.Те военнослужащие, кто уже сложил оружие, "находятся в безопасности и скоро увидят свои семьи", говорится на записи."Присоединяйтесь к тем, кто выбрал жизнь", - призывают представители Народной милиции. Им гарантируется жизнь и соблюдение международных конвенций по соблюдению прав военнопленных.Желающие сдаться должны повесить оружие за спину стволом вниз, поднять руки с куском белой ткани и выходить к позициям ЛНР.БТРы с установленными на них громкоговорителями находятся в разных районах Попасной близко к позициям, которые удерживают украинские военные, передает корреспондент РИА Новости. Часть города еще остается под их контролем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
18:29 02.05.2022 (обновлено: 19:28 02.05.2022)
 
Силовики ЛНР запустили БТРы с призывами к украинским военным сдаваться

РИА: силовики ЛНР запустили в Попасной БТРы с призывами к украинским военным сдаваться

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР запустила в городе Попасная несколько БТРов с громкоговорителями, через которые призывает украинских военных сдаваться, передает корреспондент РИА Новости.
"Солдаты и офицеры Украины! Сопротивление бесполезно! Вам дается возможность сохранить свою жизнь… Сложите оружие", - раздается из громкоговорителей.
Те военнослужащие, кто уже сложил оружие, "находятся в безопасности и скоро увидят свои семьи", говорится на записи.
"Присоединяйтесь к тем, кто выбрал жизнь", - призывают представители Народной милиции. Им гарантируется жизнь и соблюдение международных конвенций по соблюдению прав военнопленных.
Желающие сдаться должны повесить оружие за спину стволом вниз, поднять руки с куском белой ткани и выходить к позициям ЛНР.
БТРы с установленными на них громкоговорителями находятся в разных районах Попасной близко к позициям, которые удерживают украинские военные, передает корреспондент РИА Новости. Часть города еще остается под их контролем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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