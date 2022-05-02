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Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 26 человек
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 26 человек - РИА Новости, 02.05.2022
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 26 человек
Украинские войска потеряли в воскресенье 26 человек личного состава, а также пять бронетранспортеров и семь единиц автомобильной техники, заявила Народная... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:07
2022-05-02T11:07
2022-05-02T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли в воскресенье 26 человек личного состава, а также пять бронетранспортеров и семь единиц автомобильной техники, заявила Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 26 человек личного состава; пять бронетранспортеров; семь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в воскресенье сложили оружие и сдались в плен восемь украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, украина, донбасс, россия, telegram (приложение)
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 26 человек
ЛНР: украинские войска за сутки потеряли 26 человек и семь единиц техники