https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530005.html

В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 1 152 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:55

2022-05-02T11:55

2022-05-02T11:57

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1 152 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 2 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 152 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,1%", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 26 субъектах, снижение количества госпитализаций отмечается в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ."Выявлено 6 207 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 136 человек. Выздоровело за сутки 7 502 человека, или на 14,1% меньше по сравнению с 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786254985.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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