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В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530005.html
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 1 152 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:55
2022-05-02T11:57
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1 152 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 2 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 152 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,1%", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 26 субъектах, снижение количества госпитализаций отмечается в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ."Выявлено 6 207 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 136 человек. Выздоровело за сутки 7 502 человека, или на 14,1% меньше по сравнению с 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 02.05.2022 (обновлено: 11:57 02.05.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 6207 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи в "красной зоне" больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 1 152 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 2 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 152 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,1%", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 26 субъектах, снижение количества госпитализаций отмечается в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ.
"Выявлено 6 207 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 136 человек. Выздоровело за сутки 7 502 человека, или на 14,1% меньше по сравнению с 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
 
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