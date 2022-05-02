В Приморье высказались против артистов, занявших антироссийскую позицию
В минкультуры Приморья высказались против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине.
"Мое мнение такое. Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала специальной военной операции на Украине, не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов", - заявила Бронникова, ее комментарий о возможном проведении во Владивостоке концерта певицы Светланы Лободы приводит краевой минкульт.
По словам Бронниковой, многие приморцы высказались против концерта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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