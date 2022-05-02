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В Приморье высказались против артистов, занявших антироссийскую позицию - РИА Новости, 02.05.2022
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В Приморье высказались против артистов, занявших антироссийскую позицию
В Приморье высказались против артистов, занявших антироссийскую позицию - РИА Новости, 02.05.2022
В Приморье высказались против артистов, занявших антироссийскую позицию
Заместитель председателя правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова высказалась против концертов тех, кто занял... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:16
2022-05-02T13:16
россия
госдума рф
украина
донбасс
светлана лобода
культура
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине."Мое мнение такое. Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала специальной военной операции на Украине, не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов", - заявила Бронникова, ее комментарий о возможном проведении во Владивостоке концерта певицы Светланы Лободы приводит краевой минкульт.По словам Бронниковой, многие приморцы высказались против концерта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление о "самоочищении" России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским деятелям культуры покинуть свои должности и отказаться от грантов, если они не поддерживают проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.
https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html
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россия, госдума рф, украина, донбасс, светлана лобода, культура, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав володин, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:16 02.05.2022
 
В Приморье высказались против артистов, занявших антироссийскую позицию

В минкультуры Приморья высказались против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине.
"Мое мнение такое. Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала специальной военной операции на Украине, не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов", - заявила Бронникова, ее комментарий о возможном проведении во Владивостоке концерта певицы Светланы Лободы приводит краевой минкульт.
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По словам Бронниковой, многие приморцы высказались против концерта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление о "самоочищении" России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским деятелям культуры покинуть свои должности и отказаться от грантов, если они не поддерживают проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.
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РоссияГосдума РФУкраинаДонбассСветлана ЛободаКультураВладимир ПутинДмитрий ПесковВячеслав ВолодинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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