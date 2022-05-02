https://ria.ru/20220502/kontsert-1786527822.html

Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни

Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни - РИА Новости, 02.05.2022

Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни

Аврил Лавин перенесла концерты в канадских городах из-за положительного теста на COVID-19, сообщает Billboard. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:42

2022-05-02T11:42

2022-05-02T11:42

культура

канада

квебек (провинция)

галифакс

музыка

аврил лавин

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Аврил Лавин перенесла концерты в канадских городах из-за положительного теста на COVID-19, сообщает Billboard.Певица планировала представить зрителям альбом Love Sux.Всего за несколько часов до первого концерта она обратилась через Twitter к поклонникам в Лавале, Квебеке, Монктоне, Галифаксе и Нью-Брансуике. Аврил написала, что искренне сожалеет, но вынуждена сообщить, что из-за выявленного коронавируса и последующих ограничений встречу придется отложить.Даты концертов будут объявлены дополнительно. Весной и летом у певицы запланированы выступления в Канаде и США.

https://ria.ru/20220408/lavigne-1782543221.html

канада

квебек (провинция)

галифакс

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

канада, квебек (провинция), галифакс, музыка, аврил лавин