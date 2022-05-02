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Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни - РИА Новости, 02.05.2022
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Культура
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Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни
Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни - РИА Новости, 02.05.2022
Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни
Аврил Лавин перенесла концерты в канадских городах из-за положительного теста на COVID-19, сообщает Billboard. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:42
2022-05-02T11:42
культура
канада
квебек (провинция)
галифакс
музыка
аврил лавин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Аврил Лавин перенесла концерты в канадских городах из-за положительного теста на COVID-19, сообщает Billboard.Певица планировала представить зрителям альбом Love Sux.Всего за несколько часов до первого концерта она обратилась через Twitter к поклонникам в Лавале, Квебеке, Монктоне, Галифаксе и Нью-Брансуике. Аврил написала, что искренне сожалеет, но вынуждена сообщить, что из-за выявленного коронавируса и последующих ограничений встречу придется отложить.Даты концертов будут объявлены дополнительно. Весной и летом у певицы запланированы выступления в Канаде и США.
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канада
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канада, квебек (провинция), галифакс, музыка, аврил лавин
11:42 02.05.2022
 
Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни

Аврил Лавин переносит концерты по городам Канады из-за положительного теста на COVID-19

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонцерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎
Концерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎ - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Аврил Лавин перенесла концерты в канадских городах из-за положительного теста на COVID-19, сообщает Billboard.
Певица планировала представить зрителям альбом Love Sux.
Всего за несколько часов до первого концерта она обратилась через Twitter к поклонникам в Лавале, Квебеке, Монктоне, Галифаксе и Нью-Брансуике. Аврил написала, что искренне сожалеет, но вынуждена сообщить, что из-за выявленного коронавируса и последующих ограничений встречу придется отложить.
Даты концертов будут объявлены дополнительно. Весной и летом у певицы запланированы выступления в Канаде и США.
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КультураКанадаКвебек (провинция)ГалифаксМузыкаАврил Лавин
 
 
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