04:25 02.05.2022 (обновлено: 07:49 02.05.2022)
В Турции назвали Зеленского "глупым комиком" после слов о россиянах
Бывший депутат парламента Турции Шамиль Тайяр назвал Зеленского "глупым комиком"
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко отреагировал на высказывания Владимира Зеленского о российских туристах в Турции.
Как отметил Тайяр в своем Twitter, Зеленский "обиделся на Турцию" из-за отдыхающих россиян. По его мнению, в ходе интервью греческому каналу Зеленский "нес чушь".
"Глупый комик!" – резюмировал экс-парламентарий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле.