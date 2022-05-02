https://ria.ru/20220502/klesch-1786508556.html

В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах

В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах - РИА Новости, 02.05.2022

В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах

Самыми опасными клещами на территории России из почти 60 видов являются энцефалитные, при укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T02:54

2022-05-02T02:54

2022-05-02T05:09

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784710713_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9e670c76de66a8075f7a78347c1826d0.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самыми опасными клещами на территории России из почти 60 видов являются энцефалитные, при укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа, информирует МЧС.Спасатели отмечают, что в средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь. Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности - в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека."Следует помнить, что клещи присасываются к человеку не сразу... Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст человеку. Надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика", - подчеркивает МЧС.В случае, если клещ все-таки укусил человека, то пытаться оторвать "кровопийцу" силой не надо. После укуса необходимо обязательно продезинфицировать это место этиловым спиртом или одеколоном. Затем нужно сделать петлю из нитки, поместить ее между "головкой" и телом клеща, и затянуть. Потом надо натянуть нить, одновременно закручивая ее, и без резких движений удалить клеща. В конце следует обработать место укуса йодом.Удаленного клеща нужно отнести живым в течение двух суток с момента удаления на экспертизу клещевого энцефалита и боррелиоза.Тем, кто планирует поездки в эндемичные по клещевому энцефалиту территории, а также проживающим на них, рекомендуется привиться вакциной. При этом прививки против клещевого энцефалита нужно начинать за 2,5 месяца до выезда. Прививка состоит из нескольких инъекций, минимальный интервал между ними – два месяца. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет."Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20220424/kleschi-1785133801.html

https://ria.ru/20220430/kleschi-1786291851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)