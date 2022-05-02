https://ria.ru/20220502/kitay-1786597152.html

Госдеп: признаков того, что Китай помогает России в спецоперации, нет

Госдеп: признаков того, что Китай помогает России в спецоперации, нет - РИА Новости, 02.05.2022

Госдеп: признаков того, что Китай помогает России в спецоперации, нет

США не видят признаков того, что Китай помогает России в проведении военной операции на Украине, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T23:41

2022-05-02T23:41

2022-05-02T23:42

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США не видят признаков того, что Китай помогает России в проведении военной операции на Украине, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.США грозят Китаю "последствиями", если такая помощь будет оказана России – в военной сфере или с обходом западных санкций, вводимых против нее из-за украинских событий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html

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китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, китай, украина, сша, государственный департамент сша