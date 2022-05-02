23:41 02.05.2022 (обновлено: 23:42 02.05.2022)
Госдеп: признаков того, что Китай помогает России в спецоперации, нет
Госдеп: признаков того, что Китай помогает России в спецоперации на Украине, нет
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США не видят признаков того, что Китай помогает России в проведении военной операции на Украине, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
"Нет, я не думаю, что сейчас есть какие-то признаки того, что КНР пытается помогать России с ее военной кампанией на Украине. Очевидно, что мы за этим следим", - заявил он на брифинге в госдепартаменте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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